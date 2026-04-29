أبوظبي : أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، بهدف تعزيز التعاون لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في الإمارة، ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي، إلى جانب تمكين الشباب وتعزيز فرص التعليم ومشاركة الشباب في التنمية المجتمعية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026"، الذي تستضيفه العاصمة خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في قطاع ريادة الأعمال.

وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود لتطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال الاجتماعية، وتمكين المشاريع المبتكرة التي تسهم في معالجة الأولويات المجتمعية، إضافة إلى دعم تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرص وصولهم إلى التعليم كجزء من منظومة متكاملة، بما ينسجم مع أولويات التنمية المجتمعية في أبوظبي.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير برامج مشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، إلى جانب دعم المبادرات التي تندرج تحت مظلة “أثر+”، إحدى مبادرات هيئة معاً، والتي تركز على تعزيز نمو واستدامة مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية وتوسيع نطاق أثرها في المجتمع.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: "نحرص في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية من شأنها تمكين المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية. وتمثل هذه المذكرة مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم خطوة مهمة نحو دعم مبادرات نوعية تركز على التعليم وريادة الأعمال الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز دورهم ضمن هذه المنظومة الحيوية وتحقيق التنمية المجتمعية على المدى الطويل. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوجيه المساهمات نحو مبادرات ذات أثر ملموس تدعم الأولويات المجتمعية في الإمارة".

ومن جهتها، قالت قالت منى غندر، النائب الأول لرئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبد الله الغرير:"تُعدّ الشراكات الاستراتيجية محوراً أساسياً في كيفية توسيع نطاق تأثيرنا. وإنّ تعاوننا مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً يجمع بين قدرات متكاملة لتعزيز الربط بين التعليم والمهارات والمشاركة الاقتصادية الحقيقية. ومن خلال مواءمة جهودنا، يمكننا دعم نمو المشاريع الاجتماعية بشكل أفضل وضمان تزويد الشباب بالأدوات اللازمة للمساهمة في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي".

وتنسجم هذه الشراكة مع أهداف "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026"، الذي يشكل منصة متكاملة تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، وتسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز بيئة الابتكار في الإمارة.

لمحة حول هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتُعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة، بهدف توحيد جهود المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي. وتعمل هيئة معاً على جمع المساهمات وتوجيهها بشفافية نحو الأولويات الاجتماعية، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

تدعم الهيئة المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، لضمان استمرارية تطوير مجتمع متكامل ومزدهر وفعّال من خلال ربط الأفراد والجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم مجتمعاتهم.

تعتمد هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على توجيه كامل المساهمات بشفافية لدعم المشاريع الاجتماعية التي يطلقها الشركاء، مما يتيح للمساهمين مضاعفة أثر مساهماتهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى الموارد والبرامج الأساسية، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة.

حول مؤسسة عبد الله الغرير

تأسست مؤسسة عبد الله الغرير عام 2015، وقد أعادت تعريف مفهوم العمل الخيري في مجال التعليم في المنطقة العربية، مساهمةً في تمكين الشباب الإماراتي والعربي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة والحصول على وظائف مجدية وفرص قيادية. وبالتعاون مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، نجحت المؤسسة في الوصول إلى أكثر من 426,000 شاب وشابة، من خلال بناء مسارات تعليمية ومهارية تحوِّل التعلّم إلى فرصة، والفرصة إلى أثر مستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية