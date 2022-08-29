الرياض: تنظم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و 6 سبتمبر المقبل النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 45 جهة من كبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك بهدف استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن منتدى المحتوى المحلي يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، حيث يهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والمساهمة في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص.

وأضاف السماري سيساهم المنتدى في ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمساهم رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتخلل برنامج المنتدى 7 جلسات حوارية، يشارك فيها مجموعة من أصحاب المعالي وكبار التنفيذين لكبرى الشركات الوطنية، حيث تناقش الجلسات الحورية أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني، والجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، وكذلك التجارب الناجحة، بالإضافة إلى مستقبل التوطين، وأهم القطاعات والفرص الواعدة للمحتوى المحلي، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد. كما سيضم المنتدى عددًا من الورش التي تستهدف زيادة الوعي بالمحتوى المحلي وآليّاته، بالإضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية بهدف استعراض المبادرات والأدوات الممكّنة للمحتوى المحلي، والمنجزات الوطنية للمحتوى المحلي.

كما دعت الهيئة المهتمين إلى حضور المنتدى بالتسجيل من خلال الرابط: https://lcforum.lcgpa.gov.sa/

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في نهاية ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها حالياً معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف.

تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.

يعرف المحتوى المحلي في المملكة بأنه اجمالي الانفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الانتاجية والتقنية ونحوها.

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