اعتمـــاد نظـــام "جينيسس" الذكــي للتفاعــل الفــوري مــع المتعــاملين وفـهــم احتيــاجـاتهم

تطبيـــــق النظـــــام يعكـــــس التــــــزام الهيئــــــة بجعـــــل الإنســـــان محـــــــور كـــــــل خدمـــــــة صحيـــــــة

أكثر من 13,000 تفاعل رقمي خلال يناير الماضي غطت 96 موضوعاً و55 مسار تفاعلي

دبي: أعلنت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها بفعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، عن تطبيقها لنظام "جينيسس لتحليل الكلام والنصوص" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في مركز الاتصال، لتصبح بذلك أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط، ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النظام المتقدم، وهي خطوة تعكس التزام دبي بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، لتحقيق الاستجابة القصوى للمتعاملين.

ويتيح النظام الجديد للهيئة، تحليل وفهم المشاعر البشرية بشكل تلقائي، وتحديد احتياجات المتعاملين عبر قنوات الصوت والوسائط الرقمية، مما يمكّن الهيئة من الاستجابة السريعة لمطالب وتطلعات المتعاملين، وتقديم حلول فورية مخصصة ومبنية على البيانات، تساهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت فاطمة الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بهيئة الصحة بدبي على أهمية تبني هذا النظام الذي يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة متكاملة لإدارة تجربة المتعامل، تقوم على الاستباقية وتحليل البيانات، والتفاعل الفوري مع المتعاملين، وفهم احتياجاتهم لتحقيق الاستجابة القصوى لهم، ليكون الإنسان في مقدمة الأولويات، ومحوراً لكل خدمة صحية.

وقالت الخاجة: إن النظام الجديد ساعد الهيئة خلال شهر يناير الماضي 2025 في تحليل أكثر من 72،000 تفاعل رقمي وصوتي، غطت 96 موضوعاً موزعة على 55 مساراً تفاعلياً، بينها تفاعلات مخصصة، وهو ما أسهم في تحسين سرعة معالجة الطلبات، ودقة الخدمة، ورفع مستوى الرضا العام عن تجربة المتعامل. كما ساهم في تحقيق تحسّن ملحوظ في أداء الموظفين بفضل المراقبة اللحظية، والتشجيع عبر تقنيات التحفيز، والتدريب الموجّه بناء على تحليلات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي مكّن الهيئة من تطوير تجربة أكثر تفاعلية مع المتعاملين، من خلال أدوات تحليل متقدمة ترصد احتياجاتهم الفعلية، وتقدم تصوراً دقيقاً لمسارات التحسين، ما يُسهم في تقديم خدمات تراعي التوقعات وتجسّد نهج دبي في الابتكار والتميّز.

من جانبه، أعرب سيباستيان باليريني، نائب رئيس النمو الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شركة "جينيسس" عن سعادته بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي لفهم التفاعلات البشرية وتحليلها، والتعرف على احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وقال: إن اختيار هيئة الصحة بدبي لهذا النظام يُجسّد ثقتها بقدرات "جينيسس" التقنية، -المزوّد الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اتصال معتمد من مركز دبي للأمن الإلكتروني، كما يعكس ريادة الهيئة في تبني الحلول المستقبلية، مؤكداً أن هذه الشراكة تُعد خطوة نوعية لبناء بيئة خدمية تعتمد على البيانات والتخصيص الذكي، وتسهم في رسم ملامح جديدة لتجربة المتعامل في القطاع الحكومي.

-انتهى-

#بياناتحكومية