أعلنت هيئة السوق المالية اليوم اعتمادها حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية للأشخاص المسجلين أو الراغبين في التسجيل لدى مؤسسات السوق المالية، وذلك تماشياً مع المستجدات التي طرأت على لوائح السوق المالية بالإضافة الى التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، والتي تتطلب توفير كوادر مهنية مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية والراغبين في تنمية مهاراتهم بالقطاع المالي وبناء القدرات في السوق المالية.

وراعت حزمة الاختبارات التي طورتها الهيئة وبالتعاون مع الأكاديمية المالية والمعهد المُعْتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute of Securities and Investment) أفضل الممارسات العالمية، وما يُمكن مؤسسات السوق المالية من تحقيق تطلعات المستثمرين، ويرفع من مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتطوير أداء أنشطتها المختلفة، ويوسع قاعدة الكوادر الوطنية المتخصصة.

ويوضح الجدول أدناه الحزمة الجديدة من اختبارات الهيئة التأهيلية:

م اسم الشهادة 1 مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار "المنهج الدولي“ (CME-1A) 2 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام (CME-1B) 3 الالتزام المالي الدولي (CME-2A) 4 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME-2B) 5 الأوراق المالية (CME-3A) 6 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – وسطاء الأوراق المالية (CME-3B) 7 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – مدراء الأصول (CME-4B) 8 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – تمويل الشركات (CME-5B)

إضافة إلى اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ( (CME - 4A وشهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات (CME 5- A) والتي سبق للهيئة اعتمادها .

وبناء على ما ذكر أعلاه، ستكون الاختبارات المطلوبة على مستوى الوظيفة واجبة التسجيل على النحو التالي:

الوظيفة واجبة التسجيل عدد الاختبارات الاختبارات المطلوبة الوظائف العامة واجبة التسجيل 2 مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار "المنهج الدولي“ (CME-1A) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام (CME-1B) المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3 أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – الفصل العام (CME-1B) الالتزام المالي الدولي (CME-2A) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME-2B) وسطاء الأوراق المالية 2 الأوراق المالية (CME-3A) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – وسطاء الأوراق المالية (CME-3B) الأشخاص المراد تسجيلهم تحت نشاط الإدارة 2 الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME-4A) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – مدراء الأصول (CME-4B) متخصصو تمويل الشركات 2 الأسس الفنية لتمويل الشركات (CME-5A) أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية – تمويل الشركات (CME-5B)

وستعقد الاختبارات بحلتها الجديدة في الأول من فبراير من عام 2023م وستكون هذه الاختبارات إلزامية اعتباراً من هذا التاريخ، فيما سيكون جميع الأشخاص الحاصلين على اختبارات الهيئة التأهيلية بنسختها الحالية مؤهلين للتسجيل لدى الهيئة بحسب متطلبات كل وظيفة واجبة التسجيل دون الحاجة إلى أخذ اختبارات الهيئة التأهيلية بنسختها الجديدة.

للاطلاع على الدليل الاسترشادي لاختبارات الهيئة التأهيلية بنسختها الجديدة، يرجى زيارة الرابط

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ولمزيد من المعلومات حول اختبارات الهيئة التأهيلية، يمكن زيارة الرابط التالي:

اختبارات الهيئة التأهيلية