القاهرة، مصر: أعلنت هيئة الدواء المصرية (EDA) وشركة روش العالمية الرائدة في مجالي المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية عن توقيع اتفاقية تفاهم (MOU) لتشكيل البيئة التنظيمية في مصر والتحول الرقمي مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية في مصر والوصول إلى تحقيق التحول الرقمي في إطار خطة الدولة، مصر 2030.

حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور محمد سويلم مدير عام شركة روش للمستحضرات الدوائية.

يشمل هذا التعاون بين الهيئة وشركة روش مشروعين رئيسيين؛ الأول هو المشاركة في تشكيل وتعزيز البيئة التنظيمية من خلال دعم جمهوريةمصر العربية متمثلة في هيئة الدواء المصرية للإنضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتنسيق ICH كأحد الدول الخمسة عشرة التي إنضمت إلى المجلس ، وستستمر في هذا الدعم من خلال سلسلة من ورش العمل، وبرامج رعاية للمحترفين المشاركين في منتديات التعاون الدولية، وبرامج وجولات مع هيئات تنظيمية أخرى مما يسهم في ضمان وجود الممارسات التنظيمية الموحدة على مستوى عالمي والتواصل مع منظمين دوليين . سينتج عن العضوية أيضاً المساهمه في تطوير العاملين بهيئة الدواء المصرية مما يجعلهم على إطلاع دائم ويشاركون بشكل مستمر في التنسيق الدولي ويجعلهم على إستعداد قوي لإتخاذ خطوات جريئة وفعالة على أثاث علمي . ومن المتوقع أن يساهم هذا التطور أيضا في تغير للبيئة التنظيمية في مصر بشكل كبير ، مما يساعد هيئة الدواء المصرية للإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بل يجعلها جزءًا من صياغة مستقبلها.

أما المشروع الثاني للشراكة بين شركة روش وهيئة الدواء المصرية ، فهو تحفيز التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، حيث ستلعب روش دوراً حيوياً في دعم الهيئة في رحلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ رقمنة إدارة البروتوكولات والدراسات الإكلينيكية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية وتعزيز عملية تقديم و مراجعة الدراسات الإكلينيكية.

عبّر السيد أ.د/ أيمن الخطيب – نائب رئيس الهيئة عن تقديره بشأن تلك الشراكة قائلاً:

نحن سعداء بالتعاون المثمر والدائم بين هيئة الدواء المصرية وشركتم الموقرة ، فإن توقيع هذة الإتفاقية يأتي ضمن جهود هيئة الدواء المصرية وشركائها في مجال الصناعة للعمل على تعظيم الإستفادة من عضوية الهيئة بالمجلس التنسيقي الدولي كأول دولة افريقية وتعزيز البيئة التنظيمية والسعي إيضا نحو ميكنة الخدمات الرقابية والتنظيمية ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة ومطلعة بشكل دائم على أحدث القواعد التنظيمية العالمية ، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي والعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ ، ويساعد الهيئة على الإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بدورها الرقابي ، بل ويجعلها جزءًا من صانعي قراراته.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سويلم مدير عام شركة روش: "نحن نؤمن أن هذه الخطوة تعكس حرص هيئة الدواء المصرية على محاذاة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الأدوية . و فخورون بالشراكة مع الهيئه والعلاقات طويلة الأمد التي بنيناها معها في إطار هذه المبادرات الرائدة. ونحن نؤمن بأن جهودنا المشتركة ستكون محورية في تحقيق أهداف التحول الرقمي المحددة في رؤية 2030. هذه الجهود لن تكون فقط مفيدة للمرضى في مصر، ولكنها ستعزز بشكل عام منظومة الرعاية الصحية".

وأضاف: نحن نتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون المثمر والمستدام، حيث سنستمر في دعم تطور الرعاية الصحية في مصر وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية. من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تحقيق تقدم حقيقي ومستدام في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة للمرضى والمجتمع على حد سواء".

يعود التعاون بين هيئة الدواء المصرية وشركة روش لفترة طويلة بما في ذلك دعم جهود الهيئة في تحقيق تطوير نظام متقدم للموافقة على الأدوية، يعتمد على مستوى عالٍ من التبعية مما ساهم في تسريع العمليات التنظيمية بشكل أكبر وجعلها أكثر فعالية، لتوفير الإبتكارات للمرضى في مصر في أسرع وقت ممكن.

#بياناتحكومية

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نبذة عامة عن روش:

روش هي شركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الدوائية والإجراءات التشخيصية، تأسست عام 1896 في بازل- سويسرا وتعمل اليوم في أكثر من 100 دولة بما فيهم مصر.

تعتبر شركة روش الأكبر في مجال التكنولوجيا الحيوية في العالم وتسعى إلى التميز العلمي لصناعة الأدوية في مجالات علم الأورام وعلم المناعة والأمراض المعدية وطب العيون وأمراض الجهاز العصبي المركزي واكتشاف وتطوير التشخيصات مثل تشخيصات المخبرية والتشخيصات النسيجية للسرطان وذلك لتحسين وإنقاذ حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وتعد مصر أحد الأسواق الإستراتيجية المهمة في منطقة الشرق الأوسط فوفقًا لتقرير IQVIA للعام الخامس على التوالي روش هي شركة الأدوية الأسرع نموًا في مصر وأحد عوامل التمكين الرئيسية للسوق.

اليوم، تسعى شركة روش اليوم لتوفير مزيد من الحلول الابتكارية بتكلفة أقل على المجتمع بمعدل 2-3 مرات وتعمل مع مختلف الجهات التي تعنى بمجال الصحة مثل وزارة الصحة والسكان لتحسين صحة المصريين على مختلف الصعد. ويعد تعاون روش مصر مع المبادرات الرئاسية للحكومة المصرية ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية المشتركة وهي المساواة في الوصول إلى أعلى مستوى عالمي من الرعاية للمرضى بغض النظر عن الوضع الاجتماعي مع تكلفة أقل للمجتمع.