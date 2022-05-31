أبوظبي: نظمت هيئة البيئة – أبوظبي يوم أمس الاثنين ورشة عمل لتدريب المفتشين من هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتعريفهم باللائحة التنفيذية بشأن تنظيم استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وبدائلها في إمارة أبوظبي، والتي تم اعتمادها من قبل سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة في شهر أبريل 2022 استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020.

وتم خلال ورشة العمل التدريبية مناقشة أدوات ضمان الامتثال لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتبارًا من 1 يونيو 2022 وكيفية تنفيذ بنود اللائحة التي تهدف إلى تنظيم التحول من استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة إلى استهلاك المواد متعددة الاستخدامات ذات الأثر البيئي الأقل خلال دورة حياتها حيث أمكن.

وتأتي هذه الورشة التدريبية في إطار سعى هيئة البيئة - أبوظبي للعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بتطبيق السياسة، بهدف ضمان الانتقال من مرحلة استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة إلى تنفيذ الحظر وتوافر البدائل. وستتعاون هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لضمان انتقال المستهلكين نحو بدائل للأكياس المستخدمة لمرة واحدة فضلاً عن تكثيف جهودهم في مجال المراقبة والتنفيذ لضمان تداول استهلاك الأكياس متعددة الاستخدام بطريقة مستدامة.

وسيقوم المفتشون بدءاً من 1 يونيو 2022 بمراقبة تنفيذ حظر تداول الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، حيث يتم استبدالها بأكياس متعددة الاستخدام ذات معايير فنية معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

ويستثني قرار الحظر، الأكياس المخصصة للأدوية في الصيدليات ولفائف أكياس الخضروات واللحوم والأسماك والدجاج والحبوب والخبز (أكياس الربط بالعقدة) وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء أو الأدوات الإلكترونية والألعاب وأكياس النفايات بقياساتها وأنواعها المختلفة والأكياس المخصصة لحفظ الرسائل والطرود البريدية أو المجلات والجرائد والأكياس المخصصة لنقل النباتات والزهور والأكياس المخصصة لتنظيف الألبسة في المصابغ.

ويشار إلى أن عدد من منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي قد وقعت مؤخراً على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي وتأمين البدائل والموارد والتمويل لدعم حماية البيئة، وتقليل كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في المنافذ التابعة لها في إمارة أبوظبي، فضلاً عن زيادة الوعي لتشجيع وتسريع

هذا التحول الإيجابي في سلوك المستهلكين باتجاه الحد من الاعتماد على استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. وقد التزمت هذه الجهات بتطبيقهم إعلان حكومة أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتحميل عملاء منافذ البيع التابعة لها رسماً على كل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدامات.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع حول أهمية التحول من استهلاك المواد المستخدمة لمرة واحدة بمختلف أنواعها إلى استهلاك بدائل متينة ومتعددة الاستخدام حيثما أمكن.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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