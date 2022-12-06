في إطار حملتها المجتمعية "معا نحو الصفر"

أبو ظبي: أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير. ستستهدف الرسائل النصية محلات السوبر ماركت، ومحلات البقالة، وشركات تقديم الطعام، التي تقدم خدماتها لمعسكرات العمال بالإضافة إلى عامة الجمهور. سيتم إرسال الرسالة النصية بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والهندية والأوردية، وستكون هناك سلسلة من سبع رسائل لكل مجموعة مستهدفة.

تم تصميم الرسائل النصية القصيرة لزيادة الوعي بالسياسة التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020 للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام إلى حملة "معاً نحو الصفر"، والتحول إلى البدائل المستدامة التي تعتبر أحد المكونات الرئيسية للسياسة، وتشمل تنظيم العديد من الأنشطة والإعلانات الخارجية لحث مختلف فئات المجتمع على التحول نحو استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة.

سيتم توجيه متلقي الرسائل إلى الصفحة المخصصة للسياسة على موقع الهيئة الإلكتروني، حيث سيتمكن الجمهور من الوصول إلى مجموعات الأدوات التعليمية. كما ستوفر الرسائل النصية القصيرة نصائح وإرشادات حول كيفية التخلص من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتشجيعهم على إعادة عبوات المياه ليتم إعادة تدويرها.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "يعتبر التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة طريقة فعالة لزيادة الوعي، ومن خلال تنفيذ هذه الحملة عبر أجهزة الهاتف المتحرك، يمكننا جذب المستهلكين والتفاعل معهم. عادة من يتحقق الأفراد من رسائلهم النصية القصيرة عدة مرات في اليوم، وبالتالي يمكننا التواصل معهم بهذه الطريقة لإحداث تغير إيجابي من خلال إرسال سلسلة من الرسائل النصية المتسقة".

"ونأمل أن يتم تداول هذه الرسائل النصية القصيرة بين الجمهور لتوسيع نطاق الوعي بهذا الموضوع الهام، فهدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لزيادة وعيهم حول فوائد التحول من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة إلى البدائل الصديقة للبيئة ".

وأضاف باهارون: "سنقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة مرة كل أسبوعين، وسيكون هناك أكثر من مليوني رسالة للجمهور، على مدى شهرين، مقسمة على أربع لغات - الإنجليزية، والعربية، والأوردية، والهندية. في حين أن الرسائل النصية القصيرة التي تستهدف محلات البقالة وفئة العمال، ستكون باللغتين الأوردية والهندية فقط ".

ويشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت مؤخراً حملة "معا نحو الصفر" لتحقيق هدفها الطموح الطويل الأجل المتمثل في تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي. وقد سلطت الهيئة الضوء على هذه الحملة خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزيادة الوعي بأهدافها، كما بدأت الهيئة بتنفيذ خطتها لتوزيع مجسمات على شكل صفر كبير (Big Zero) في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، لتكون بمثابة نقاط مخصصة للجمهور لوضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها، كما قامت بنشر إعلانات على الجسور وحافلات النقل العام.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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