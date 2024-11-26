الشارقة، وقّعت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مذكرة تفاهم مع شركة الاستشارات البيئية "سي جوينج جرين"، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومنصة "منبت" التي أسستها شركة أرادَ للتطوير لتعزيز التعاون المشترك بين المزارعين ومجتمع الشركات والمستهلكين. تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2024 الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بهدف تعزيز الدعم والجهود المبذولة في إطار مبادرة الحد من الكربون، وكذلك تسليط الضوء على أهمية وتأثير التنمية المستدامة على أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والعالم أجمع.

وقّع الاتفاقية كل من سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ وأميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أرادَ"؛ وأليكساندرا (آلي) دراغوزيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي جوينج جرين"؛ والدكتور ستيفن غريفيث، نائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة لشؤون الأبحاث.

تهدف مبادرة الحد من الكربون إلى تجربة حلول مبتكرة لاستعادة النفايات الغذائية والتسميد في قطاع السياحة والضيافة، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة مثل تتبع أرصدة الكربون باستخدام تقنية البلوك تشين، لتحقيق تخفيضات قابلة للقياس في الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة في الشارقة.

وتعكس هذه الخطوات تقدماً جوهرياً في استراتيجية الاستدامة التي تتبناها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مما يؤكد على ريادة الإمارة في مجال السياحة المستدامة. كما يعزز هذا التعاون مع شركاء مرموقين من مصداقية وقابلية توسيع نطاق هذه المبادرات، مما يضمن تسليط الضوء من خلال الرسائل الرئيسية على ابتكارات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وشراكاتها وانسجامها مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والعالم أجمع.

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