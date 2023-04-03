الاستثمار الجديد يعكس التزام شركة هانيويل بدعم أهداف التوطين والتنويع الاقتصادي في المملكة

المنشأة الجديدة تقدم مجموعة واسعة من تقنيات هانيويل المصممة لتطوير مجالات الأتمتة والسلامة والكفاءة في قطاع الطاقة في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة هانيويل، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq:HON)، عن عزمها افتتاح مركز تصنيع إقليمي متقدم في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المنطقة الصناعية الجديدة للطاقة في المملكة العربية السعودية.

وتمثل المنشأة الجديدة الموقع الثامن لشركة هانيويل في المملكة العربية السعودية، ما يعكس كلاً من أهداف النمو الاستراتيجي للشركة في المملكة ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) من أرامكو لتعزيز القدرات المحلية في مجال إجراء الأبحاث حول التقنيات المتقدمة وتطويرها وتصنيعها.

وتضم المنشأة خطوط تصميم وتصنيع وتجميع لمجموعة من حلول هانيويل، بما في ذلك أجهزة الأتمتة والتحكم الصناعية، ومعدات العمل الميداني، والحواسيب المحمولة المتينة، وأجهزة الكشف عن الغازات، وأنظمة السلامة من الحرائق، وأجهزة أنظمة إدارة المباني. كما وضعت الشركة خطة مسبقة لعمليات التوسعة المستقبلية المحتملة في مجال التصنيع ومرافق العرض التوضيحي للعملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله الجفالي، الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل في المملكة العربية السعودية والبحرين: "يمثل وضع حجر الأساس لمنشأتنا الجديدة في سبارك استثماراً هاماً وعلامة فارقة في تاريخ الشركة الطويل بالمملكة العربية السعودية، والذي يعود لعام 1948. ويسعدنا أن نساهم في دعم مجموعة من أبرز الشركات في المملكة على توطين وتطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز نمو القطاعات الأساسية في الاقتصاد. وتعد سبارك المكان المثالي لمواصلة رحلتنا في مجال الاستثمار والتوطين والنمو في المملكة، بما يتماشى مع أهدافها في مجال الاستدامة وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ويتم بناء المنشأة الجديدة على مراحل، حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في عام 2024. ووضعت شركة هانيويل حجر الأساس للمنشأة خلال حفل حضره وفد من المدراء التنفيذيين العالميين والإقليميين للشركة، بمن فيهم فيمال كابور، الرئيس التنفيذي للعمليات، وجون والدرون، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وبن دريجز، رئيس العمليات في المناطق سريعة النمو العالمية، ومحمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كبار المدراء من سبارك وأرامكو.

من جهته قال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في سبارك: "يسعدنا أن نرحب بشركة هانيويل في سبارك، حيث سيعزز إطلاق المنشأة الجديدة أهداف التوطين لدينا والتزامنا بتوسيع قدرات المملكة كمركز للتصنيع والتصميم في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. كما سيسهم استثمار شركة هانيويل في منظومتنا في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة ".

وتعد مدينة الملك سلمان للطاقة منظومة صناعية متكاملة قيد الإنشاء، ويهدف هذا المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، إلى تحقيق القيمة الكاملة من سلسلة القيمة في قطاع الطاقة من خلال العمل كبوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي. كما تساهم المدينة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قوي يقوم على تنويع وتوطين القطاعات الرئيسية.

وتلعب هانيويل، التي تُزاول أعمالها في المملكة منذ سبعة عقود، دوراً محورياً في دعم مُختلف القطاعات الاقتصادية السعودية وتطويرها. ومن جهة أخرى، تُدير هانيويل سلسلة من البرامج التدريبية المصممة لتعزيز جهود المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وتسهم هانيويل في الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق هدفها في الحياد المناخي بحلول عام 2060 من خلال نشر الحلول التقنية على المستوى الوطني، كما تسعى إلى الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي في جميع عملياتها ومنشآتها بحلول عام 2035.

#بياناتحكومية

- انتهى -