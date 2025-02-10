سعادة المزروعي: الخطوة تعكس جهود الهيئة على صعيد توفير أفضل الخدمات للمستثمرين وتسخير كافة الإمكانات التي تضمن للشركات تعزيز إنتاجهم وتوسيع أعمالهم.

الشارقة: في خطوة تعكس المكانة التي تحتلها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة كبيئة استثمارية نموذجية لنمو الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة والعالم، أعلنت شركة هانسا جرين تكنولوجي المتخصصة بتصنيع المصابيح العاملة بتقنية "" LED عالية الجودة، عن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مليون وحدة من تركيبات إضاءة "" LED، ورفع قيمة استثماراتها، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً سريعاً وتوسعاً لعملياتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال جولة لسعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، برفقة عدد من مسؤولي ومديري المنطقة الحرة، في مصنع شركة هانسا جرين تكنولوجي الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 86 ألف قدم مربع، حيث اطلعوا على مختلف مراحل الإنتاج في المصنع في مجال تصميم وتصنيع مصابيح " "LEDالتي تركز على الكفاءة في استهلاك الطاقة والاستدامة وخفض تكاليف العمليات التشغيلية والصديقة للبيئة، كما تفقد الحضور مختبرات الشركة لتقنيات الإنارة والمجهز بمعدات فائقة الحداثة لاختبار مدى كفاءة المصابيح " "LED.

خطط توسعية

واستمع سعادة المزروعي إلى شرح من مسؤولي شركة هانسا جرين تكنولوجي حول الخطط المستقبلية القصيرة والطويلة المدى للشركة ومن ضمنها التوسع في الأسواق الخليجية والهندية من خلال تقديم منتجات مبتكرة والتعاون في مشاريع البنية التحتية الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال 2025 والتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما اطلع على قائمة المنتجات التي سيتم تطويرها في المصنع من حلول الإضاءة المستخدمة في المشاريع الصناعية الكبيرة وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك إضاءة الشوارع والسكك الحديدية، إلى جانب مجموعة متنوعة من تجهيزات المصابيح المخصصة للمحلات التجارية والفلل الفاخرة، وغيرها من تجهيزات الإنارة السقفية والأضواء الكاشفة.

وجهة استثمارية مفضلة

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي أن إعلان شركة هانسا جرين تكنولوجي عن زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع نطاق عملياتها انطلاقا من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها الهيئة باعتبارها الوجهة الاستثمارية المفضلة لكبرى الشركات العالمية، ويؤكد نجاح استراتيجياتها على صعيد توفير أفضل الخدمات للمستثمرين وتسخير كافة الإمكانات التي تضمن للشركات بيئة حاضنة لاستثماراتهم وتعزيز قدرتهم على توسيع أعمالهم وخدمة عملائهم في أسواق المنطقة والعالم، مؤكداً أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات القائمة من خلال توفير مناخ محفز يساهم بشكل مباشر في نجاح المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن جهود الشركة في تطوير وإنتاج مصابيح "إل إي دي" عالية الكفاءة تأتي لتواكب مبادرات الاستدامة التي أطلقتها دولة الإمارات وذلك عبر توفير حلول إضاءة مبتكرة تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف التشغيلية للمشروعات الكبيرة.

توسيع نطاق العمليات

بدوره قال كرشنا بيلاي، مدير المبيعات والتسويق في شركة هانسا جرين تكنولوجي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التوسعية لتعزيز نطاق عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية، نظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والمزايا التنافسية التي توفرها والتي من شأنها مساعدة الشركة على الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققها الشركة وتنامي عدد مشاريعها بأكثر من 300 مشروع في 15 دولة في مجالات متنوعة تشمل المشاريع التجارية والسكنية والفندقية والبنية التحتية. والتي من أبرزها في الآونة الأخيرة تحديث مصابيح نفق الشيخ زايد في أبوظبي، وتوريد المصابيح لياس مول، وتوفير مصابيح بروفايل خطية لمراكز الجيو جيتسو في الإمارات، وتزويد المنطقة الحرة في أم القيوين ورأس الخيمة بحلول إضاءة شمسية وذكية.

نمو متسارع لسوق إضاءة LED في دول مجلس التعاون الخليجي

وبحسب اخر الدراسات الصادرة عن مجموعة IMARC للدراسات فقد بلغ حجم سوق الإضاءة بتقنية LED في دول مجلس التعاون الخليجي 967.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2,260.00 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.90% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول الإضاءة بتقنية LED في القطاعات التجارية والصناعية، وتنفيذ مبادرات وتشريعات داعمة لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي الكبير في مجال إضاءة LED.

بيئة داعمة للأعمال

يشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تعد أحد أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في قطاع الصناعة. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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