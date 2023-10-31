نيوم، المملكة العربية السعودية - أعلنت نيوم عن تعاونها مع "دايف بتلر إنترناشيونال"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغوص، بهدف تقديم تجارب غوص فاخرة ومغامرات مائية لزوار جزيرة "سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة في البحر الأحمر، والتي ستفتح أبوابها للسائحين ابتداء من العام المقبل 2024.

ومن خلال هذا التعاون، ستتولى "دايف بتلر" إدارة مركز للغوص من فئة الخمس نجوم في جزيرة "سندالة"، وهو مركز معتمد من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI)، ويوفر مجموعةً واسعة من الأنشطة لاستكشاف البيئة البحرية في سندالة بشكل كامل، تشمل الغطس والرحلات البحرية المشوقة عند غروب الشمس.

وتماشياً مع إلتزام نيوم بمبادئ ومعايير الاستدامة، سيستخدم المركز أسطولاً متطوراً من السفن الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى المراسي الصديقة للبيئة فقط، وقيادة عمليات الغوص لاستكشاف أكثر من 100 موقع جرى تحديد إمكانية استخدامها من قبل الزوار دون أي أثار محتملة على البيئة.

وتوفر سندالة لضيوفها بيئة بحرية فريدة وغنية بالتنوع فهي موطن لأكثر من 1100 نوع من الكائنات البحرية، 15% منها مستوطنة في مياهها ولا توجد في مكان آخر بالعالم، كما يتم في مياهها وبشكل دائم رصد الأنواع الأكبر حجماً، مثل أبقار البحر والسلاحف والدلافين.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم أنتوني فيفيس: "نتطلع إلى إعادة تعريف مفهوم السياحة البحرية الفاخرة، وتقديمها للعالم بأسلوبٍ فريد ومبتكر عبر جزيرة" سندالة"، فهي وجهة جديدة واستثنائية غير مستكشفة في البحر الأحمر الذي يتميز بسحره وجماله الأخاذ، حيث ستوفر سندالة للسياح فصلاً جديداً من الأنشطة المستدامة والمتطورة وفرصة استكشاف الحياة البحرية الغنية على مدار العام، وبأرقى مستويات الفخامة والرفاهية". وأضاف:"نحن فخورون بالتعاون مع دايف بتلر إنترناشيونال لتوفير فرصة استكشاف أسرار وعجائب مياه "سندالة" لزوار الجزيرة، وتقديم أنشطة بحرية متنوعة وتجارب فريدة."

من جهته، قال مؤسس "دايف بتلر إنترناشيونال" أليكسيس فنسنت: "يُعد البحر الأحمر أحد أكثر وجهات رياضة الغوص إثارةً في العالم، ويسعدنا أن نقدم خبراتنا لمساعدة ضيوف جزيرة "سندالة" على اكتشاف عجائب بيئتها البحرية الرائعة، إذ سيُتاح أمام جميع الزوار والسياح إمكانية القيام برحلات استكشافية فريدة تحت الماء، مصممة خصيصاً حسب خياراتهم، ما يمنحهم أفضل تجارب الاستكشاف البحري".

وتم تصميم المرافق والسفن في أسطول "دايف بتلر" بطريقة تسهل على الزوار باختلاف قدراتهم استكشاف سندالة. وباعتبارها البوابة الرئيسية لليخوت القادمة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، ستتاح للسفن التي تزور سندالة أيضاً فرصة تجربة خدمات الغوص والرياضات المائية المتوافرة.

جدير بالذكر أن جزيرة سندالة، التي تتسارع فيها وتيرة الأعمال لاستقبال الزوار في 2024، تضم مجموعة من المرافق السياحية الفاخرة تشتمل على فنادق متميزة وناد للغولف ومرسى بمواصفات عالمية لليخوت الفاخرة بالإضافة إلى ناد شاطئي وناد لليخوت ومنتجعاً صحياً ومركزاً لرفاه الصحة ومتاجر عالمية والعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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حول "دايف بتلر"

"دايف بتلر" هي شركة رائدة في مجال الغوص وخدماته الفاخرة، والأولى من نوعها التي توفر مدربي رياضة الغوص الكفوئين، وأدلة الغوص الشخصية الخاصة، وخدمات خط سير الغوص، وإدارة الغوص والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء العالم لأصحاب اليخوت الفاخرة والضيوف، وشركات تأجير وإدارة اليخوت، والأفراد، وقطاع الغوص الفاخر.

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