مريم الحمادي: نمتلك بيئة عمل تتطور بوتيرة متسارعة، مدفوعة برؤية قيادية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية

الشارقة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في بيئات العمل، نظمت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "نحو بيئات عمل شاملة: من الوعي إلى التطبيق"، وذلك في "بيت الحكمة" بالشارقة، بمشاركة ممثلين من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.



وجاءت الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها المؤسسة تحت مظلة مبادرة "ارتقاء"، والتي أُطلقت بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء، بهدف دعم المؤسسات في تبني ممارسات تعزز تكافؤ الفرص وتهيئ بيئات عمل داعمة للمرأة.

وخلال الورشة، تعرف المشاركون على أهداف مبادرة "ارتقاء"، وآليات تفعيلها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات تسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في مختلف القطاعات.

بيئات عمل داعمة للمرأة

وقالت سعادة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة "نماء": "في دولة الإمارات، نمتلك بيئة عمل تتطور بوتيرة متسارعة، مدفوعة برؤية قيادية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وقد حققنا إنجازات كبيرة على صعيد تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، لكن المرحلة القادمة تتطلب انتقالاً واعيًا نحو بناء منظومات مؤسسية أكثر نضجًا، تضمن الشمولية والعدالة في السياسات والهياكل والممارسات اليومية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال مبادرة (ارتقاء)"

وأضافت: "ما نقدمه اليوم ليس مجرد ورشة عمل، بل هو جزء من مشروع تحوّل ثقافي داخل بيئات العمل، يستهدف بناء مؤسسات تتفوق ليس فقط بإنتاجيتها، بل بقدرتها على احتواء التنوع، واستثمار إمكانات كل فرد دون تحيّز، فنحن في (نماء) نؤمن أن البيئة التي تُمكّن الجميع، هي البيئة القادرة على المنافسة، والابتكار، والبقاء".

وفي ختام الورشة، وجهت مؤسسة نماء دعوة لكافة المؤسسات والجهات المشاركة لتكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود تعزيز الشمولية في بيئات العمل، من خلال العمل المشترك لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية الداعمة للمساواة، وأكدت مؤسسة نماء استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات في بناء بيئات عمل أكثر عدالة وشمولية، تحقيقاً لرؤيتها في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

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