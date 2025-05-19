بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

ناقش توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات المراكز

استضافت إمارة الشارقة أعمال مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية (WTCA) في الشرق الأوسط، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بمشاركة قادة وممثلين عن 18 مركز تجارة عالمي من مختلف دول المنطقة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير عمليات مراكز التجارة وتحسين أدائها وتمكينها من لعب دور فاعل في دعم نمو الأعمال، والابتكار، وإقامة شراكات عابرة للحدود.

عُقد المؤتمر في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جانب عدد من مسؤولي غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.

تعزيز التجارة الدولية

وناقش ممثلي مراكز التجارة العالمية خلال المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، حيث تم التركيز على آلية تعزيز التجارة الدولية، من خلال التعاون وتكامل الأدوار بين المراكز الأعضاء، إلى جانب تكثيف العمل على توظيف التحول الرقمي في قطاع المعارض، وضرورة إنشاء منصة مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، وتفعيل آليات التكامل والتعاون بين مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار.

منصة استراتيجية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل تجسيداً حقيقياً للمكانة الرائدة التي تحتلها الإمارة على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية، ويؤكد حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي للارتقاء بصناعة المعارض وتحسين أدائها ونموها المستدام وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن المؤتمر الذي جمع نخبة من قادة المراكز التجارية في المنطقة شكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث فرص التكامل والتعاون التي من شأنها الارتقاء بدور مراكز التجارة العالمية كمحركات للنمو الاقتصادي، ومحفزات للابتكار والاستثمار.

فرص استثمارية

وخلال المؤتمر قدم سعادة محمد جمعة المشرخ، عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين الأجانب، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى تشمل مناطق حرة متخصصة وشبكة مواصلات متطورة تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما تتمتع به الإمارة من بيئة تشريعية وقانونية داعمة للاستثمار، والتي تضمن النمو والتوسع للشركات، وتسهيل إجراءات إطلاق المشاريع الاستثمارية.

التنمية الاقتصادية

كما شهد المؤتمر مناقشات حول أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط، والاستفادة من التنسيق بينهم لتعزيز التجارة الدولية وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث تحدث أحمد الطيباوي المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز التجارة العالمي في الجزائر عن أهمية التكامل الإقليمي ودوره في رفع كفاءة قطاع المعارض وتمكينه من الإسهام بشكل فعّال في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

برامج استراتيجية

وألقت كريستال إدن، المدير التنفيذي لجمعية مراكز التجارة العالمية عرضًا شاملاً تناولت فيه البرامج الاستراتيجية والمبادرات العالمية التي تقودها الجمعية، والتي تهدف إلى دعم مراكز التجارة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الدولي، فيما استعرض ميلان رامجي، رئيس عضوية الجمعية في إفريقيا والشرق الأوسط، جهود الجمعية في تمكين الأعضاء في المنطقة، وتوفير أدوات وخدمات تساعدهم على تسهيل التجارة الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية محليًا وإقليميًا.

نماذج ناجحة بينها إكسبو الشارقة

وخلال المؤتمر تابع المشاركون عرضاً لدراسات حالة ناجحة لعدد من مراكز التجارة العالمية في المنطقة، بما في ذلك مركز إكسبو الشارقة، ومراكز التجارة العالمية في الجزائر والقاهرة والرياض، مما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وناقش الحضور الاستراتيجيات الفعالة لتنمية دور مراكز التجارة العالمية، مؤكدين أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تحقيق هذا الهدف.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تفقد أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية، مركز إكسبو الشارقة، حيث اطلعوا على المرافق الحديثة والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها المركز، والتي تجعله أحد أبرز الوجهات في المنطقة لاستضافة الفعاليات والمعارض الدولية.

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