أبوظبي: ضمن جهودها لرفع الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة، والنهوض بالأولويات الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اليوم عن موعد إطلاق النسخة الثانية من منصة "أخذ وعطاء" التي تعد مساحة ابتكارية ملهمة ومصممة لتثقيف أفراد المجتمع، وإلهامهم وتمكينهم من الانضمام إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية.

وتحت شعار "نتعاون لمجتمعنا" تنطلق منصة الابتكار الاجتماعي "أخذ وعطاء" من يوم الأربعاء الموافق 16 مارس وحتى الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، في غاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، وتوفر لزوّارها الباحثين عن الإلهام والراغبين بالالتقاء بأشخاص يشاركونهم الشغف والرغبة بمساعدة الآخرين، فرص المشاركة في ورش عمل مجانية.

وتتطلع الهيئة عبر ذلك إلى تعزيز الحوار المشترك بين مؤسسات القطاع الثالث، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية وأفراد المجتمع. وتتضمن نسخة 2022 ورش عمل وحلقات نقاشية ومساحات للتعاون والحوار من شأنها إثراء مسيرة تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي والتغيير الحقيقي والملموس.

وتضمن جدول أعمال منصة "أخذ وعطاء" لهذا العام مجموعة مميزة من المتحدثين الملهمين الذين سيشاركون خبراتهم ومعارفهم وأفكارهم المتعلقة الاجتماعية المبتكرة المرتبطة بمجالات متنوعة، بدءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وريادة الأعمال الاجتماعية، والاستثمار الاجتماعي، بالإضافة إلى التطوع والمشاركة المجتمعية. كما يمكن لزوار المنصة أيضاً التعرف على المزيد حول أهداف "معاً" واكتشاف فرص للتطوع الاجتماعي، واتخاذ خطوات نحو تطوير مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة.

وبهذه المناسبة قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "تهدف منصة "أخذ وعطاء" إلى تحقيق التقارب الاجتماعي بين أفراد المجتمع، لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بينهم، للتعامل مع الأولويات الاجتماعية. وتم إطلاق هذه المنصة أساساً لتكون جزءاً من جهود هيئة معاً المتواصلة لتمكين أفراد المجتمع وقطاعاته من المساهمة في إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات الاجتماعية"

ولفتت سعادتها إلى أنه لتعزيز مستويات الابتكار الاجتماعي، فإنه من الضروري لأفراد المجتمع تبادل أفكارهم بشكل استباقي وتطبيق مهاراتهم وخبراتهم في المواقع الأكثر حاجة إليها، حيث يتمكن الجميع من المساهمة في التأسيس لمستقبل أفضل لمجتمعنا، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بشكل منفرد. وقالت: "في منصة ’أخذ وعطاء‘ سنتمكن من العمل سوية لتبادل الأفكار والتعاون لإحداث التأثير الإيجابي المنشود".

وأضافت سعادتها: "أطلقنا هذه المنصة الحيوية لتوفير الدعم لما تعتمده حكومة أبوظبي من أولويات مرتبطة بضمان مشاركة أفراد المجتمع بشكل فعال في التعامل مع الأولويات الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف، نحرص في "معاً" وبشكل دائم على التعاون مع كافة شرائح المجتمع للبحث عن حلول مستدامة، وبناء شراكات فعالة تساهم في إنشاء مجتمع متعاون"

تفتتح منصة "أخذ وعطاء" أبوابها أمام الجمهور بداية يوم الخميس الموافق 16 مارس وحتى الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً في الطابق الثاني في الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

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