نيوم، المملكة العربية السعودية، استقبل ميناء نيوم، مركز الخدمات اللوجستية المتكامل في "أوكساچون"، الدفعة الأولى من الرافعات الجسرية المؤتمتة بالكامل (STS) التي يتم التحكم بها عن بُعد، والمخصصة لنقل الحاويات والبضائع من السفن للرصيف، كما تضمنت الدفعة أيضاً رافعات جسرية إلكترونية ذات إطارات مطاطية (eRTG).

وتُعد هذه المعدات الأولى من نوعها في المملكة، ومن شأنها تسريع عمليات المناولة بدقة عالية، بما يرفع كفاءة الميناء ويعزّز مكانته كمركز عالمي للتجارة الذكية والمستدامة.

وستلعب الرافعات الجديدة دوراً محورياً في تطبيق استراتيجية الأتمتة الشاملة للميناء، إذ إنها تُتيح تنفيذ عمليات مناولة عالية الكفاءة ومستدامة وذات أحجام كبيرة، كما أن إمكانية التحكم بها عن بُعد يوفر نموذج عمل مجهز للمستقبل، حيث يُمكن للمشغلين إدارة المعدات من بيئات آمنة ومريحة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تسارع أعمال التطوير في ميناء نيوم، استعداداً لافتتاح محطة الحاويات المتطورة رقم (1) في عام 2026، والتي ستطبق نظام نقل أفقي مؤتمت، باعتباره جزءاً من خطة الميناء لتحقيق الأتمتة الكاملة. ومع بدء تشغيل التقنيات الجديدة، ستتضاعف الطاقة اللوجستية للميناء، ما يدعم النمو الصناعي في المنطقة، ويوسّع الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز مرونة وكفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق أعمال جديدة.

وقد اكتملت حتى الآن أعمال إنشاء رصيف بطول 900 متر، وتعميق قناة الميناء إلى 18.5 متراً، ما يتيح استقبال أكبر السفن العابرة لقناة السويس للرسو في الميناء، الذي يتميز بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، والذي يمثل بوابةً حيويةً على طريق التجارة بين الشرق والغرب.

وقال المدير العام لميناء نيوم، شون كيلي: "يمثّل وصول الرافعات الآلية خطوة محورية في رحلتنا لبناء ميناء متقدم ومهيأ للمستقبل. ولن يقتصر دور الميناء على المساهمة في تسريع وتيرة النمو الصناعي في شمال غربي المملكة فقط، بل سيرسّخ أيضا موقعه بوابة تجارية رئيسية للمملكة والمنطقة، واضعاً معايير جديدة للأداء والكفاءة والابتكار".

وبالتوازي مع استثماراته في البنية التحتية والأتمتة، يلتزم ميناء نيوم بتطوير الكوادر المحلية، إذ أطلق برنامجاً رائداً لتدريب الشابات السعوديات على وظائف تقنية متقدمة، أبرزها تشغيل الرافعات عن بُعد، ما يسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولية لقطاعي اللوجستيات والصناعة.

ويشارك حالياً عشرة متدربين من منطقة تبوك في برنامج مكثف يستمر عامين، يجمع بين التعليم التقني والتدريب العملي والتوجيه المهني. وقالت هاجر العطاوي، إحدى المتدربات في البرنامج: "أظهرت لي هذه التجربة أن لوجستيات الموانئ أكثر تعقيداً من مجرد نقل البضائع، فهي تتطلب العمل الجماعي والدقة والمسؤولية، كما أن انضمام المزيد من السعوديات إلى هذا المجال يمنحني أملاً في مستقبل واعد يتم تحديد الفرص فيه بناءً على المهارات والخبرات".

ومن خلال تمكين الكفاءات السعودية بالمهارات التقنية المتقدمة، يسهم الميناء في دعم رؤية نيوم الرامية إلى بناء منظومة صناعية مستدامة ومبتكرة ومتنوعة، تعزز من متانة الاقتصاد الوطني وتسهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

حول ميناء نيوم

يتمتع ميناء نيوم بموقع استراتيجي فريد في أوكساچون، مدينة نيوم للصناعات المتقدمة، على ساحل البحر الأحمر، ليكون المنفذ البحري الرئيسي لمنطقة شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويربط المنطقة بأهم الممرات التجارية العالمية بأعلى مستويات الكفاءة. وصُمم الميناء ليكون نموذجاً رائداً في صناعة النقل البحري عالمياً، حيث سيقدم خدمات لوجستية متكاملة تغطي احتياجات المنطقة وأكثر.

خلال مرحلة تطوير نيوم، سيُشكل الميناء عصب العمليات اللوجستية لاستيراد مواد البناء والمعدات اللازمة، ليتحول لاحقاً إلى وجهة لوجستية عالمية متكاملة الخدمات مع بدء التشغيل الكامل لمشاريع نيوم. سيُسهم الميناء بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لنيوم، كما سيدعم الريادة البحرية للمملكة على الخريطة العالمية، معززاً مكانتها مركزاً حيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

حول أوكساچون

أوكساچون هي المدينة الصناعية المُعاد تصورها في نيوم، وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تلتقي الابتكار والاستدامة وجودة الحياة لتدفع التقدم في القطاع الصناعي. وستضم هذه المدينة الصناعية الإدراكية "ميناء نيوم" المستدام والمتطور، و"خليج أوكساچون للابتكار"، وهي منطقة مخصصة متعددة الاستخدامات للابتكار، "حي أوكساچون الصناعي"، وهي منطقة صناعية ستضم قطاعات صناعية متقدمة ونظيفة تغطي سبعة قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى مجتمعات حضرية متكاملة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر 13٪ من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس، وبالاعتماد على الطاقة المتجددة بالكامل، تقدم أوكساچون نموذجاً يُحتذى به في التحول الصناعي المستدام.

للاستفسارات الإعلامية، يمكن التواصل مع روث كريستيان عبر البريد الالكتروني:

ruth.christian@neom.com

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