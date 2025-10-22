دبي، الإمارات العربية المتحدة : قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى شرطة دبي تقديراً لالتزامها بالاستدامة البيئية من خلال استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديها في مركز البيانات الأخضر التابع لـ"مورو". وقد جرى تسليم الشهادة رسمياً من قِبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" ، إلى العميد عدنان علي محمد علي، نائب مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية في شرطة دبي.

ومن جهته، قال محمد بن سليمان: "انطلاقاً من دعمنا لتنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يسرّنا تقديم الشهادة الخضراء إلى القيادة العامة لشرطة دبي. لقد أصبح مركز البيانات الأخضر من "مورو" معياراً للبنية التحتية المسؤولة بيئياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات في وقت تعمل الجهات الحكومية على تبني مثل هذه الحلول لتطوير كفاءة عملياتها وتقليل بصمتها الكربونية. ومن خلال اختيارها لمركز البيانات الأخضر التابع لمورو، تعزّز شرطة دبي بنيتها التحتية الرقمية وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف دبي البيئية".

ويُبرز هذا التكريم التزام شرطة دبي بتبنّي ممارسات تقنية مستدامة وصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف دبي للتحول الذكي والاستدامة. ومن خلال اعتمادها مركز البيانات الأخضر المتطور من "مورو"، تستفيد شرطة دبي من بنية تحتية موفرة للطاقة ومسؤولة بيئياً، تعمل بالطاقة المتجددة ومصممة للحد من التأثير البيئي.

بدوره، قال العميد عدنان علي محمد علي: "نلتزم في شرطة دبي بتبنّي تقنيات مبتكرة ومستدامة تعزّز كفاءتنا التشغيلية وتدعم في الوقت ذاته أهداف دبي البيئية. وتتيح لنا الشراكة مع مركز البيانات الأخضر التابع لـ"مورو" استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات في بيئة آمنة وفعّالة في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزامنا بمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

ويُعدّ مركز البيانات الأخضر من "مورو"، المُصنَّف من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، نموذجًا رائدًا في دمج خدمات الحوسبة السحابية الآمنة، والاستضافة الرقمية المتكاملة، وحلول الطاقة المستدامة.

وتُجسّد هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين "مورو" وشرطة دبي لبناء مستقبل رقمي أكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعكس هذه الشراكة اتجاهاً متنامياً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص نحو اعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات المستدامة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم التزام دولة الإمارات بضمان مستقبل منخفض الكربون.

يأتي هذا في وقت تواصل "مورو" ريادتها في إطلاق المبادرات التي تدعم التحول الرقمي، مع إيلاء أولوية قصوى للمسؤولية البيئية والاستدامة.

