الأسطول سيتعامل مع أكثر من 2 مليون حاوية نمطية سنويًا

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، حلاًّ متطورًا للمركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع "إينرايد"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات. والآن، تعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204,000 حاوية سنويًا، لدعم جهود "دي بي ورلد" الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة.

وفي إطار شراكة رائدة بين "دي بي ورلد" و"إينرايد" تمّ توقيعها في مايو 2024 يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في "دي بي ورلد" بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14,600 طن مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف "دي بي ورلد" المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.

وصرّح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية ، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا؛ مثل "إينرايد"، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي. وعلى هذا الصعيد، يساهم ميناء جبل علي بوضع معيار للتحول نحو الطاقة الكهربائية لنقل البضائع في مراكز الحركة التجارية الضخمة؛ حيث يحتل الميناء المركز العاشر بين أكثر الموانئ ازدحامًا على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إينرايد": "تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظرًا لنهجها السبّاق في الابتكار. ونحن فخورون بقيادة هذا التحول مع "دي بي ورلد" حيث يُمثل مشروعنا المشترك أولى خطواتنا المستقبلية البارزة والعديدة نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط".

يتمّ نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة؛ تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة "إينرايد"، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة "إينرايد ساجا" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. ويعتمد هذا النشر التدريجي على تحليلات "إينرايد" المعتمدة على البيانات لتحسين التكلفة والكفاءة التشغيلية، مع وضع أساسات نشر الشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في المستقبل.

وبالتزامن مع إعلان اليوم، تعمل هذه المركبات الكهربائية الآن على نقل البضائع بنشاط داخل ميناء جبل علي، باستخدام تقنية "إينرايد" التي تساهم بجعل عمليات مناولة الحاويات أكثر فاعلية واستدامة.

وجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تعدّ رائدة في استخدام حلول الشحن الكهربائية، والتي تساهم بترسيخ مكانة ميناء جبل علي الرائدة على صعيد التحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يُمثل سابقة على مستوى المراكز التجارية الإقليمية والعالمية، ويُعزز التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي مع حلول عام 2050، كما يسلّط الضوء على الأهمية المتنامية للتنقل المستدام في أجندات الاستدامة الوطنية والإقليمية.

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