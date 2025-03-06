دبي، الإمارات العربية المتحدة – انتهى الجدل حول الاستدامة مقابل الكفاءة – فقد غيرت مواصلات الإمارات قواعد اللعبة. من خلال شراكة تاريخية مع فيولريفرم، تدخل الجهة الرائدة في النقل بدولة الإمارات المرحلة الثانية من اختبار Re4mx عبر أسطولها، مما يثبت أن كفاءة الوقود، وخفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات في التكاليف يمكن تحقيقها دون أي تنازلات.

هذه ليست مجرد مبادرة بيئية أخرى، بل تغيير حقيقي مدعوم بالبيانات – حيث أثبتت الاختبارات الأولية أن كفاءة استهلاك الوقود تحسنت بنسبة تتراوح بين 17-23%، بينما انخفضت الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80%. مواصلات الإمارات لا تنتظر مستقبل الاستدامة – بل تبنيه اليوم مع انطلاق المرحلة الجديدة.

تحول في قطاع النقل التجاري

استنادًا إلى نتائج الاختبارات السابقة، يمثل تطبيق Re4mx نقطة تحول لقطاع النقل التجاري في الإمارات. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة، مما يثبت أن الاستدامة لا تعني فقط الانتقال إلى أنواع وقود بديلة، بل تشمل أيضًا الاستغلال الأمثل للموارد الحالية.

وقال دومينيك هاجرتي، الرئيس التنفيذي للنقل في مواصلات الإمارات:

"في مواصلات الإمارات، نلتزم بقيادة حلول أسطول مستدامة تحقق تأثيرًا ملموسًا. شراكتنا مع فيولريفرم تمثل خطوة كبيرة نحو تبني تقنيات مبتكرة تقلل استهلاك الوقود والانبعاثات دون المساس بالتميز التشغيلي."

مدعومة بالبيانات، مدفوعة بالنتائج

هذه ليست مجرد نظريات، بل أداء مثبت ومختبر. فقد بدأ هذا التحول العام الماضي بمرحلة اختبار أولية صارمة تم خلالها قياس استهلاك الوقود والانبعاثات في ظروف تشغيل واقعية، وشملت التقييمات ما يلي:

تحليل استهلاك الوقود أثناء التوقف باستخدام قارئ OBD وتطبيق Torque Pro.

قياس الانبعاثات أثناء التوقف باستخدام محلل غازات العادم.

اختبار القيادة على مسار محدد بسرعة ثابتة، مع تسجيل بيانات استهلاك الوقود وعزم المحرك عبر قارئ OBD.

اختبارات تسارع لإثبات الأداء المحسن للوقود.

وقد أكدت هذه النتائج الأولية إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، مما مهد الطريق للمرحلة التالية.

المرحلة الثانية: توسيع نطاق الاختبار

من خلال شراكتها مع فيولريفرم، انتقلت مواصلات الإمارات الآن إلى المرحلة الثانية من الاختبار الموسع. ورغم أن التطبيق لم يشمل الأسطول بالكامل بعد، إلا أن الاختبارات تجري حاليًا على مجموعة أولى من المركبات التجريبية.

ولضمان المصداقية والتخلص من أي ادعاءات غير مؤكدة، تُجري مواصلات الإمارات وفيولريفرم اختبارات تحقق متعددة المراحل على 18 حافلة باستخدام تقنية مراقبة وحدة التحكم الإلكترونية CANedge ECU لجمع بيانات الأداء الفعلي. وتتضمن العملية الاختبارية ما يلي:

اختبار أساسي – قياس استهلاك الوقود والانبعاثات قبل تطبيق Re4mx.

مراقبة البيانات الحية – تتبع التحسينات الفورية في كفاءة الوقود وأداء المحرك.

تحديد معايير الأداء – تحليل الزيادة الملموسة في الطاقة وتقليل هدر الوقود.

مركبة تحكم غير معالجة لمقارنة النتائج.

وقال روب مورتيمر، المدير العام لشركة فيولريفرم:

"لقد رأينا جميعًا ادعاءات استدامة لم تحقق أي نتائج حقيقية، لكن هذا ليس واحدًا منها. هذه شراكة تحقق تغييرًا ملموسًا يمكن تطبيقه اليوم في أساطيل النقل."

لماذا هذا مهم؟

مع Re4mx، تتحقق الفوائد فورًا:

توفير في الوقود بنسبة 15-20% – مما يقلل تكاليف التشغيل للأساطيل الكبيرة.

خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% – مما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها البيئية.

زيادة القوة لكل كجم من الوقود – مما يحسن أداء المركبات وكفاءتها التشغيلية.

هذه الشراكة تمثل تحولًا جذريًا في كيفية تعامل قطاع النقل التجاري مع كفاءة الوقود، مما يثبت أن الإمارات في طليعة الحلول الحقيقية والقابلة للتوسع في استدامة الأساطيل.

هذا ليس مجرد إعلان، بل دعوة للعمل. السؤال لم يعد "هل تعمل تقنيات إصلاح الوقود؟" بل "من سيكون الرائد في تبنيها بعد ذلك؟"

ومع استمرار الاختبارات، ستقوم فيولريفرم ومواصلات الإمارات بمشاركة تحديثات حية عن تحسن الأداء، وخفض الانبعاثات، والتأثير الأوسع لهذا المشروع الرائد.

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