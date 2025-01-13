

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وقّعت سعادة هدى إبراهيم الخميس، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، بحضور سعادة تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم تاريخية لأول مرة في العالم العربي، مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ممثلا برئيسه السيد لي مينغ، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وقد تم توقيع هذه المذكرة التاريخية في إطار شراكة استراتيجية استثنائية تفتح فصلاً جديدًا من التعاون الثقافي والتفاهم بين الدولتين الصديقتين الإمارات والصين، وتأتي احتفالاً بمرور أربعة عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية الراسخة بينهما. وسيتعاون مهرجان أبوظبي ومهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ترجمةً لبنود مذكرة التفاهم هذه، في إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة وأعمال إنتاج مشتركة وبرامج تبادل ثقافي للمرة الأولى في العالم العربي.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: "تمثّل هذه الشراكة الرائدة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون - المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - سابقة تاريخية للعالم العربي، انعكاساً للدور المحوري الذي يؤديه مهرجان أبوظبي من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية. وتابعت سعادتها: "إن توسّع شراكاتنا الاستراتيجية إلى شنغهاي يسمح لنا بتسخير القوة التحويلية للفنون لبناء جسور التعاون الدولي والاحتفال بالإبداع وتعميق روابط الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والصين. معًا، نقود عصرًا جديدًا من التعاون الثقافي الذي يلهم المجتمعات حول العالم، ويقوّي الروابط فيما بينها ويثريها".

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" عام 1996، وهي بذلك تعدُّ واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع والإسهام في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

مهرجان أبوظبي

حظي مهرجان أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 2007 لغاية 2011. ويحمل المهرجان الذي تأسس عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية حالياً، الراعي الفخري المؤسس للمهرجان)، هوية وروحية بلاد الخير، بلاد زايد، المبنية على قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام، والتميز في التعليم والمعرفة، بريادة الإبداع، وحرفية الإنجاز، وبناء الحضارة. يقدّم المهرجان سنوياً، ترجمةً لرؤيته في الاستثمار في الشباب وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، عدداً كبيراً من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول وأعمال التكليف الحصري، عبر الإمارات السبع والعالم.

مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون:

مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون هو مهرجان فني دولي شامل على مستوى الصين، تستضيفه وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية وتنظمه حكومة بلدية شنغهاي الشعبية. باعتباره المهرجان الفني الأكثر تأثيرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تم إطلاق مهرجان شنغهاي الدولي للفنون الصيني لأول مرة في عام 1999 تحت شعار "مهرجان للفنون، احتفالية للجميع". واسترشادًا برؤية "استخدام اللغة المشتركة للفنون لجمع القلوب وتوثيق الروابط بين دول العالم"، عمل المهرجان على تنمية حضوره الدولي وتميّزه الفني الملهم للناس والمحفّز للإبداع والابتكار. على مر السنين، اجتذب مهرجان شنغهاي الدولي للفنون الصيني أكثر من 750 منظمة فنية دولية ومحلية وأكثر من 50000 فنان من أكثر من 80 دولة ومنطقة، ووصل إلى أكثر من 70 مليون جمهور على مستوى العالم.

بعد أكثر من 20 عامًا من التطوير، أصبح مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون CSIAF بمثابة احتفالية ثقافية جاذبة لأفضل موارد الفنون المسرحية الدولية في العالم، تقود اتجاهات الإبداع الفني المعاصر، وتعمل كمنصة أساسية لتعزيز التبادل والتفاهم المشترك بين ثقافات الصين والعالم. يسعى المهرجان إلى بناء علامة ثقافية مؤثرة عالميًا لشنغهاي تجسّد نهضة وازدهار شعبها.

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