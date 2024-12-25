خلال لقاءٍ خاص مع وسائل الإعلام للتعريف بالمنصة

المنامة، البحرين: عقدت "مهارات البحرين" وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لقاءً مع وسائل الإعلام المحلية للتعريف بمنصة مهارات التوظيف التي تفضل بتدشينها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي لإطلاق مبادرة مهارات البحرين وتدشين المنصة.

وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون بين صندوق العمل (تمكين) كجزء من مبادرة "مهارات البحرين" وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تعنى بتقديم البيانات المتعلقة بسوق العمل في مملكة البحرين وذلك من خلال الرابط المخصص www.esp.bh.

وتأتي هذه المنصة ضمن الجهود المشتركة بين تمكين وهيئة المعلومات والحكومة والإلكترونية والجهات المعنية بسوق العمل بهدف توفير المعلومات والبيانات الدقيقة في سوق العمل، حيث توفر المنصة بيانات يتم تحليلها وربطها بين الجهات المختلفة من أجل الحصول على صورة متكاملة لسوق العمل، والتي من شأنها أن تساعد في عملية تصميم البرامج وحلول الدعم الملائمة لاحتياجات سوق العمل، كما تُسهم في تسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على البيانات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات بطريقة سلسلة وأكثر شفافية.

وتهدف المنصة إلى خدمة فئات متنوعة من سوق العمل، بما في ذلك الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن عمل والموظفين وأصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتعليم والتدريب واتجاهات سوق العمل من خلال توفير معلومات وتحليلات مبنية على البيانات الدقيقة. كما تقدم المنصة معلومات تركز على أهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل في مختلف القطاعات، عن طريق الدراسات التي تجريها تمكين من خلال مبادرة "مهارات البحرين".

وصرح السيد عامر مرهون، مدير عام "مهارات البحرين" قائلاً: "يمثل إطلاق منصة مهارات التوظيف خطوة متقدمة في إطار سعي صندوق العمل "تمكين" نحو خلق بيئة مواتية لجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين عن عمل والخريجين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية. كما ستوفر نظرة شاملة ودقيقة على المجالات التي يمكن لصندوق العمل (تمكين) التركيز عليها في برامجه ومبادراته التدريبية. وسيتم دراسة واستحداث هذه البرامج بصورة مستمرة لتقديم حلول لسد الفجوات في سوق العمل البحريني، حيث ستسهم المنصة في توجيه جهود تمكين لتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز من إمكانية خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين.

ونوه أيضا" السيد عامر مرهون بالجهود المبذولة من قبل فريق البحرين والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية بتوفير البيانات وتحديثها بشكل مستمر، من أجل التأكد من دقة المعلومات الموجودة في المنصة."

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحكومة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأهمية منصة مهارات التوظيف قائلاً: "إن المنصة ستسهم في تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المشترك والقائم بين الهيئة وصندوق العمل (تمكين)، وبالأخص ضمن مبادرة "مهارات البحرين" والجهات الحكومية الأخرى من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني الهام، موضحاً أن هذا الإطلاق يجسد حرص الهيئة والتزامها بتعزيز عملية التحول الرقمي وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كافة القطاعات الحيوية بالمملكة".

وحول جهود الهيئة المبذولة في إطلاق المنصة أوضح الدكتور خالد المطاوعة، أن الهيئة وظفت التقنيات والأنظمة الحديثة في تعزيز عملية الربط الإلكتروني الأمثل بين قواعد البيانات والمعلومات للجهات الحكومية وذلك لضمان تدفق المعلومات والبيانات الأولية المتصلة بسوق العمل للمنصة ليتم جمعها وتحليلها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية، ومن ثم رفعها لصناع القرار لمساعدتهم في رسم سياسات التوظيف بالقطاع الحكومي والخاص، منوهاً بأثر استخدام هذه التقنية في حفظ الوقت والجهد، وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأضاف الدكتور خالد المطاوعة أن الهيئة وظفت المميزات والخصائص للسحابة الوطنية لتنفيذ هذا المشروع من خلال استخدام بحيرة البيانات الوطنية” Data Lake” لغرض تخزين المعلومات من الجهات المزودة للبيانات - والمتمثلة في اثني عشرة جهة- عبر منظومة الربط الإلكترونية وإدراجها ضمن مجموعات بقاعدة البيانات بالمنصة، في ظل توفير البيئة الآمنة لتبادل المعلومات والبيانات بصورة مشفرة ومحمية.

وتحتوي المنصة على عدة لوحات عرض تختص بتوفير بيانات متعلقة بشكل رئيسي بالقطاع الخاص في المرحلة الأولية. وعلى سبيل المثال، تتضمن لوحة عرض إحصائيات القطاع الخاص بيانات عن عدد العاملين في القطاعات المختلفة بحسب الفئة العمرية حيث تمكن المستخدم من وضع تصور مبدئي للمهنة عند مقارنة هذه المعلومات مع نوع المهنة ومتوسط الأجور والمتوفرة بياناتها في نفس لوحة العرض، كما توفر المنصة لوحات عرض أخرى موجهة لمختلف الفئات، مثل معلومات حول أعداد الطلبة الملتحقين والخريجين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى دليل الجامعات الذي يقدم بيانات حول البرامج الأكاديمية المتاحة.

والجدير بالذكر أن منصة مهارات التوظيف ترتكز على توفير معلومات وبيانات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية كوزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومؤسسات التعليم العالي وصندوق العمل (تمكين) ويتم تنقيح هذه البيانات من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قبل ضمها للمنصة. هذا وسيتم تحديثها بشكل مستمر، حيث إن المنصة حاليًا في نسختها الأولى، وسيتم مستقبلا تطويرها بإضافة المزيد من الميزات والخدمات.

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