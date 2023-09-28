الشارقة، احتفت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة في منفذ خطم ملاحة الحدودي بزيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، والتي التقى خلالها أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التاريخية وتعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين البلدين.

وشملت المظاهر الاحتفالية توزيع الهدايا التذكارية المعبرة على القادمين وتزيين المنفذ بأعلام دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة، يرافقها عرض مرئي على الشاشات الخارجية والداخلية لصور صاحب السمو حاكم الشارقة، وأخيه صاحب الجلالة سلطان عُمان الشقيقة وذلك تحت شعار «أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة»، وقد تضمن العرض المرئي عبارات وشعارات وطنية تعبر عن أواصر الأخوة والصداقة الراسخة بين شعب وقيادتي البلدين الشقيقين بالإضافة إلى موسوعة سلطان التواريخ الخاصة بإصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة المهداة إلى سلطنة عمان وهي "تاريخ اليعاربة في عمان وتاريخ أئمة البوسعيد في عمان وتاريخ الملوك النبهانيين في عمان"

علاقات أخوية تاريخية

وأكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تمثل تجسيداً حقيقياً لعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تكتسب المزيد من الزخم والقوة في ظل حرص القيادة الحكيمة في البلدين على الارتقاء المستمر بأواصر التعاون إلى أفضل المستويات بهدف تحقيق التنمية والازدهار لكلا الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة على المساهمة بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية في الشارقة والعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تقديم التسهيلات اللازمة للعابرين إضافة إلى تعزيز حركة التجارة البينية فيما بين البلدين الشقيقين.

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