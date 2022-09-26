أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 3 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "مجمع حمدان الرياضي"، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يترأس أحمد محمد الشعفار مجلس إدارة المجمّع، وتسمية ناصر أمان آل رحمة نائبًا للرئيس، وأن يضم مجلس الإدارة الأعضاء: ماهر عبد الكريم جلفار، بدر أحمد أنوهي، طارق عبد الرحمن آل صالح.

كما حددت المادة الأولى عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، وقد نصت المادة الثانية منه على تطبيق أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 على مجلس إدارة المجمع ، المشكّل بموجب هذا القرار، في كل ما يتعلق بمزاولة اختصاصاته وعقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ويشغل أحمد محمد الشعفار منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة مجمّع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة.

فيما يشغل ناصر أمان آل رحمة منصب مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وكذلك مدير "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة. ويشغل ماهر عبد الكريم جلفار منصب النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، كما يشغل عضوية مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي منذ الدورة السابقة و شغل عضوية لجنة الاستثمار والمشاريع بمجلس دبي الرياضي سابقاً.

ويشغل بدر أحمد أنوهي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

ويعمل طارق عبد الرحمن آل صالح مديرا للتسويق في مجموعة بالحصا لتعليم السياقة، وشغل عضوية لجنة الاستثمار والتسويق في مجلس دبي الرياضي سابقاً.

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