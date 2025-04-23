انطلاقًا من أهداف صندوق العمل "تمكين" الرامية إلى تعزيز تنافسية المواطن البحريني ليكون الخيار الأمثل للتوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، تأتي المبادرة الوطنية "كوادر" لتوفر قاعدة بيانات متكاملة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وتمنح منصة كوادر للجهات المستفيدة ميزة الوصول إلى الخبرات المحلية ذوي المهارات والتخصصات المطلوبة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عبر منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة، مما سيساعد أصحاب العمل في العثور على المهارات المطلوبة، وذلك من أجل دعم مسيرة النمو المتزايد لهذا القطاع. كما توفر المنصة فرصة للأفراد الباحثين عن عمل أو الموظفين العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص فرصة للتوظيف أو التطور الوظيفي والذي بدوره يساهم في دعم المسيرة المهنية للكوادر المحلية.

الجدير بالذكر بأن عدداً من المؤسسات البحرينية قد استفادت من منصة "كوادر" لتوظيف نخبة من الكفاءات المحلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وعلى هامش ذلك، قال السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد :"تمكنا من خلال منصة "كوادر" توظيف نخبة من الكوادر المحلية القادرة على قيادة التغيير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتنامي لكونه أحد أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني. كما اتاحت المنصة سهولة الوصول لقاعدة من البيانات المحلية المؤهلة والجاهزة للانخراط في سوق العمل والتي تتوافق مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل لمؤسسات القطاع الخاص."

كما صرح السيد علاء سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARRAY: “ نفخر بدعم المواهب البحرينية وتوفير فرص العمل لهم في قطاع التكنولوجيا. لقد استفدنا من منصة "كوادر" التابعة لتمكين لترويج فرص العمل في شركة ARRAY ووجدنا أن المنصة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية كما توفر لنا قاعدة بيانات للكفاءات المحلية المتوفرة في سوق العمل. وعلى إثر ذلك، نجحنا في ملء بعض الشواغر من خلال منصة "كوادر" ومازلنا نستخدمها بانتظام، كما نقدر جهود ومبادرات تمكين في تطوير هذه المنصة بغرض توظيف الكفاءات المحلية."

وتأتي منصة "كوادر" استكمالاً لجهود "تمكين" في تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مختلف المبادرات التدريبية والشراكات والبرامج التي تسهم ايجاباً في إثراء هذا القطاع المتنامي. حيث تتيح المنصة لجميع الأفراد ذوي الخبرات المتخصصة والراغبين في العمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فرصة التسجيل وإنشاء ملف شخصي وتحميل السيرة الذاتية، كما يمكن للمؤسسات طرح الوظائف الشاغرة والوصول لقاعدة من الكفاءات في مجال تقنية المعلومات وذلك من خلال الموقع الإلكتروني kawader.tamkeen.bh

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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