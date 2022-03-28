ورشة عمل متخصصة ناقشت أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الاستقلال المالي في عالم سريع التغير

أبوظبي: نظمت منصة الابتكار الاجتماعي "أخذ وعطاء" من هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" ورشة عمل تفاعلية سلطت الضوء على موضوع الثقافة المالية لدى الكبار والصغار، بهدف تزويد المشاركين بمعارف أساسية حول الادخار منذ عمر مبكر، وكيفية تحقيق الاستقلال المالي.

وتعتبر "أخذ وعطاء" منصة مبتكرة اطلقتها هيئة "معاً"، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لمشاركة الأفكار والقصص الملهمة، لإلهامهم وفتح قنوات اتصال جديدة تعزز من التعاون البناء في المجتمع.

وبدأت ورشة العمل بكلمة رئيسية قدمها كريم رفاعي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج لدى معهد لندن للصيرفة والتمويل، والذي عمل على مدار العشرين عاماً الماضية مع أبرز الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، حيث أشار إلى أن إيجاد الطريق نحو الاستقلال المالي قد يكون صعباً في البداية، إلّا أنه في نهاية المطاف هو أمر مجدي للغاية.

وأضاف بأن تعليم الأطفال كيف تتحرك الأموال هو أمر في غاية الأهمية، حيث تسهم في إعدادهم وزيادة وعيهم من عمر مبكر وهو أمر في غاية الأهمية، نظراً لكونها تمنحهم المعرفة والمهارات التي ستمكنهم من اتخاذ القرارات المالية الصحيحة في المستقبل.

كما قدم الخبير رفاعي لمحة عامة عن دور الثقافة المالية في سن مبكرة، وطرق تعليم فئة الشباب كيفية الادخار، وكذلك أدوات التمييز بين الاحتياجات والرغبات، وكذلك أنواع الاستثمار والانفاق المختلفة. هذا وأشار رفاعي أيضاً إلى الأساليب البسيطة التي يمكن للأطفال اتباعها من تعزيز وضعهم المالية.

وإضافة لذلك، فقد ركزت ورشة العمل على الثقافة المالية لدى الكبار، حيث ركز رفاعي خلالها على المهارات الأساسية التي يمكن اتباعها بشكل يومي لتعزيز الاستقلال المالي.

وأشار إلى أنه في مجتمع سريع التغير، من الضروري أن يكون لدى الجميع معرفة بمختلف الأدوات الضرورية وكيفية استخدامها بما يمكنهم من أن يصبحوا أذكياء مالياً.

هذا وتتواصل فعاليات منصة "أخذ وعطاء" حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في غاليريا بجزيرة المارية بأبوظبي، حيث استقبلت مؤخراً ورشتي عمل حملت الأولى عنوان "الشيخوخة الجيدة: أساسيات لعمر أطول" قدمها الدكتور أسامة كامل اللالا، والثانية حملت عنوان "انعكاس الذات"، قدمها كل من زينب الحايكي وفاطمة الحمادي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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