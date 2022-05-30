عمّان: شارك مندوبون عن وزارة التربية والتعليم في الأردن خلال شهر أيار الجاري في المنتدى العالمي للتعليم 2022 الذي أُقيم في المملكة المتحدة بعنوان "التعليم: التقدّم معًا أقوى وأكثر جرأة وأفضل".

يشكّل المنتدى العالمي للتعليم اللقاء السنوي الأضخم لوزراء التعليم والمهارات في العالم والذي يُعقد في لندن. ويحظى هذا الحدث بدعم كلّ من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزارة التربية ووزارة التنمية الدولية ووزارة التجارة الدولية والمجلس الثقافي البريطاني.

في هذا السياق، صرّح سَمِر شاه، المدير القُطري في المجلس الثقافي البريطاني في الأردن: "يسرّني جدًا مرافقة الدكتورة نجوى القبيلات، أمين عام وزارة التربية والتعليم في الأردن ولمى الناطور، رئيسة وحدة التنمية والتنسيق للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم هذا العام في لندن، وهو المنتدى الأوّل الذي يُنظّم بعد جائحة "كوفيد-19". تمحور المنتدى حول موضوع مناسب جدًا في مجال التعليم: التقدّم معًا أقوى وأكثر جرأة وأفضل"؛ حيث اجتمع ممثلون من كلّ أنحاء العالم للتطرّق إلى طرق جديدة لتعزيز المرونة والصحة النفسية والرفاه والاستدامة من أجل كوكبنا". وأضاف: "نتطلّع إلى تبادل الخبرات الأردنية والبريطانية وتعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل الارتقاء بجودة التعليم على المستوى العالمي والعمل معًا لوضع الخطط وتنمية التعليم من أجل دعم مستقبل أفضل للجميع".

من جهتها، صرّحت الدكتورة نجوى القبيلات، أمين عام وزارة التربية والتعليم في الأردن: "يسرّني جدًا أن أشارك في المنتدى العالمي للتعليم في لندن الذي ضمّ عددًا كبيرًا من الشخصيات العلمية والتعليمية والتربوية من مختلف الوزارات، إضافة إلى الأمناء العامين والخبراء من مختلف دول العالم والذين اجتمعوا لتبادل الخبرات. لقد استعرض الخبراء استراتيجياتهم في التطرّق إلى التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال جائحة "كوفيد-19" ومعالجة آثار الجائحة

على هذا القطاع، سواء على مستوى مهارات اللغة الإنجليزية أو الآثار النفسية على الطلبة، فضلًا عن عرض أساليب التعليم الحديثة التي ستسهم في تحسين العملية التعليمية".

وأضافت: "أتطلّع إلى نتائج الجلسات التي ستسمح للأردن بالتعرّف أكثر إلى الخبرة البريطانية في مجال التعليم الشامل للجميع وأساليب تعليم اللغة الإنجليزية، وتعزيزها لجودة التعليم في المستقبل. وسعداء بالفرصة الكبيرة التي أُتيحت لنا لرؤية العروض التي قدّمها عدد كبير من الشركات الدولية التي تؤمّن خدمات تربوية ومواد داعمة".

وختمت قائلة: "وإنّنا نتطلّع أيضًا إلى استمرار هذه الشراكات التي تمنح فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تعزيز جودة التعليم في الأردن".

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للفرص التعليمية والعلاقات الثقافية. نحن نعمل مع أكثر من 100 بلد في مجالات الفنون والثقافة واللغة الإنجليزيّة والتعليم والمجتمع المدني. توصّلنا في العام الماضي إلى أكثر من 80 مليون شخص مباشرة و791 شخص بشكل عام بما فيه عبر الإنترنت ومن خلال عمليات البث والنشر. لقد ابتكرنا المعرفة والفهم الودي ما بين الأشخاص من المملكة المتحدة وغيرها من البلدان، وذلك من خلال مساهمة إيجابيّة للمملكة المتحدة والدول التي نعمل معها – ممّا يحقّق تغييرًا في حياة الشعوب من خلال خلق الفرص وبناء التواصلات وتعزيز الثقة. تأسّس المجلس الثقافي البريطاني عام 1934 وهو مؤسسة خيريّة يحكمه الميثاق الملكي وهو كيان عام. حصلنا على 15% من منحة التمويل الرئيسي من الحكومة البريطانيّة. https://www.britishcouncil.qa/en

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ساره ترمس، المسؤولة عن الاتصالات الإقليمية، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على العنوان sarah.termos@lb.britishcouncil.org

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "المجلس البريطاني".

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية

هاتف:+962 6 585 4002/6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن

البريد الإلكتروني: bidayamedia@bidayamarcom.com