ركزت النسخة الثانية من المنتدى على دعم الابتكار والحوكمة ونقل أفضل الممارسات القانونية العالمية الداعمة لدور الصندوق في دفع التحول الاقتصادي في المملكة.

الرياض، اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة القانوني"، بمشاركة أكثر من 600 خبير قانوني من منظومة عمل الصندوق وشركاته التابعة، إلى جانب نخبة واسعة من ممثلي الجهات التنظيمية والمستشارين القانونين من القطاع الخاص في المملكة.

واستهدفت النسخة الثانية من المنتدى الذي ينظمه الصندوق تعزيز التعاون في كامل القطاع والمنظومة القانونية على المستوى المحلي، للمساهمة بفاعلية في دفع التحول الاقتصادي في المملكة.

واستناداً إلى نجاح النسخة الأولى من المنتدى في عام 2024م، ركزت النسخة الثانية على مجموعة مهمة من الموضوعات في جلساتها النقاشية، شملت أهم التطورات القانونية المحلية والدولية، والعلاقة التنظيمية بين الكيانات الكبرى والشركات التابعة لها، ومسؤوليات مجالس الإدارات، والعلاقات الحكومية، وحل النزاعات القانونية، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تساهم في تطوير وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وعُقدت النسخة الثانية من المنتدى تحت شعار " رسم آفاق جديدة للمجال القانوني: الابتكار والحوكمة والممارسات الدولية"، واستضافت نخبة من أبرز الخبراء القانونيين الإقليمين والعالميين لاستعراض آخر مستجدات المجال القانوني، وأفضل المعايير القانونية وأطر حوكمتها، ودار عدد من النقاشات حول مدى الحاجة لتعزيز القيمة في القطاعات سريعة النمو، إلى جانب سبل تعزيز دور إدارات الشؤون القانونية في الشركات، وتحفيز تبادل المعارف القانونية، وتحسين كفاءة التشغيل.

وفي الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من المنتدى، قال المستشار القانوني العام الأستاذ براين جيليسبي، رئيس إدارة الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العامة: " خبراء القانون هم دعامة رئيسية لتمكين النمو والتحول الاقتصادي الحقيقي، ولا يقتصر دورهم على تقديم المشورة القانونية الموثوقة فحسب، بل يشمل العمل كشركاء ومبتكرين ومخططين استراتيجيين. يعكس شعار النسخة الثانية من المنتدى التزام الصندوق ودوره الريادي في تطوّر القطاع القانوني في المملكة، ومواكبة التحولات الجارية من خلال تقديم الرؤى وصنع الأثر عبر التعاون وبناء الشراكات، إلى جانب تشكيل الأطر التي من شأنها صنع القيمة للصندوق، وتعزيز شبكته وتعاونه مع شركات التابعة، والمساهمة في قوة ونمو الاقتصاد السعودي".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتوليد العوائد ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، وسجل الصندوق إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة Global SWF لعام 2025م، حيث حل في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة تضم 200 مستثمر سيادي بنسبة التزام بلغت 100%.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

