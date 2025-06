سعادة سفير الهند سانجاي سودير وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، تحدثا عن دور التعاون بين دولة الإمارات والهند في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة

استعرض هارشا بوغلي، معلق مباريات رياضة الكريكت الشهير وخريج المعهد، مسيرته الشخصية، مبيناً دور المعهد في صقل مساره المهني، ورابطاً بين عوامل النجاح في الرياضة وعالم الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شبكة خريجي معاهد الإدارة الهندية – فرع الشرق الأوسط منتداها الرئيسي تحت عنوان "رأس المال البشري في عصر اقتصاد الذكاء الاصطناعي" (Human Capital in the Age of AI Economy)، وهو حدث محوري جمع نخبة من صناع القرار الحكومي، ورواد الأعمال، وقادة الفكر الأكاديمي. كما اجتمع دبلوماسيون رفيعو المستوى وقادة قطاعات وصناعات رئيسية ورواد الابتكار لمناقشة المشهد المتغير بوتيرة متسارعة لتطوير المواهب والتعليم الإداري في ظل التحول الرقمي العالمي.

وتمثل شبكة خريجي معاهد الإدارة الهندية (Pan IIM Alumni Network) أكثر من 2000 خريج بدرجة ماجستير إدارة أعمال في أهم معاهد الإدارة الهندية، يشغلون اليوم مواقع قيادية في قطاع الأعمال، والشركات الناشئة، والمؤسسات الخيرية، والجهات الحكومية. وقد حظي الحدث برعاية مشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني، وكليرتريب العربية، وصندوق الوقف التابع لمعهد الإدارة الهندي – أحمد أباد.

وقد أدارت شافي مودغال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لصندوق الوقف في معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد، جلسات المنتدى الذي اشتمل على ثلاث حلقات نقاشية تفاعلية تناولت محاور جوهرية عملت على طرح تصورات جديدة لمستقبل العمل والتعليم عبر التعاون الإماراتي - الهندي، إلى جانب مسارات أخرى.

وقد قام كل من سعادة السفير سانجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بإلقاء كلمات افتتاحية خلال المنتدى، تحدثا خلالها حول أوجه التعاون وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، مع التأكيد على تنمية رأس المال البشري بوصفه ركيزة هذا التعاون.

وقال سعادة السفير سانجاي سودير: "افتتاح أول حرم جامعي دولي لمعهد الإدارة الهندي – أحمد أباد في دبي بمثابة خطوة تاريخية تُجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية المتينة بين الهند والإمارات. وهي مبادرة تعزز الروابط التعليمية وتدفع عجلة الابتكار وتنمية رأس المال البشري في الدولتين. وأنا واثق من أن تواجد المعهد في دبي سيمثل مصدر إلهام لجيل جديد من القادة الذين سوف يسهمون بقوة في دفع مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة".

بدوره، قال سعادة هادي بدري: "تنسجم رؤية دبي في التحول إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب ودعم الإبداع والابتكار بشكل كامل مع إرث معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد في التميز الأكاديمي وإعداد القادة. وتأتي هذه الخطوة في إطلاق حرم جامعي للمعهد في دبي لتؤكد على متانة العلاقات والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. وإننا نتطلع لمواصلة دعم هذه الشراكة التي من شأنها تخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات والتعامل مع تحديات المستقبل، وبالتالي الإسهام في دفع عجلة النمو المستدام في الإمارات وخارجها".

وقد تناولت الجلسة الثانية، بعنوان "مستقبل العمل"، دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إعادة صياغة نماذج الأعمال ومتغيرات قوة العمل واستراتيجيات المؤسسات. وأجمع المتحدثون على الضرورة الملحة لصقل المهارات وإعادة توجيهها واعتماد سياسات التعلم المستمر، لضمان الحفاظ على قيمة رأس المال البشري التنافسية في اقتصاد عالمي تقوده حلول الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على دور القيادات في توجيه دفة هذا التحول.

واختتم المنتدى فعالياته بكلمة ملهمة ألقاها هارشا بوغلي، الإعلامي الرياضي وخريج معهد الإدارة الهندي في أحمد أباد، تحدث فيها عن دور دراسته في المعهد من حيث منحه القدرة على مواجهة الأزمات، وتبني عقلية المثابرة، والسعي المستمر للنجاح. واستعرض تجربته في التعليق على مباريات الكريكيت، رابطاً بين الدروس المستفادة من الانخراط في عالم الرياضة ونجاحات عالم الأعمال، قبل أن يختم كلمته بفقرة أسئلة سريعة تفاعلية مع الحضور. كما شدد بوغلي على أهمية رد الجميل إلى جهات التخرج، داعياً الخريجين إلى الإسهام في تكريم إرث المعاهد والمؤسسات الأكاديمية التي أثرت في مسيرتهم.

يأتي انعقاد المنتدى مواكباً للمرحلة المهمة التي يمر بها معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد استعداداً لإطلاق أول حرم دولي له في دبي خلال سبتمبر 2025، في حدث يمثل سابقة على مستوى معاهد الإدارة الهندية. وسوف يقدم الحرم الجامعي برنامج ماجستير إدارة أعمال لمدة عام، وهو مصمم للمهنيين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، مع فتح باب القبول قريباً. ومن المزمع أن تبدأ الدراسة في المقر المؤقت بمدينة دبي الأكاديمية العالمية قبل الانتقال إلى المقر الدائم بحلول عام 2029.

إنّ اختيار دبي لتدشين حرم جامعي للمعهد بها هو قرار استراتيجي، كون المدينة تتمتع ببيئة مثالية لمزاولة الأعمال، كما أنها حيوية، ويتواجد بها عدد كبير من المقيمين من الجنسية الهندية، فضلا عن التزام الإمارة بالإبداع والابتكار، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وسياسة الهند للتعليم الوطني 2020. ومن المتوقع أن يعزز تواجد المعهد في دبي الروابط التعليمية والاقتصادية بين البلدين، وأن يكون منصة رائدة لتنمية المواهب وتأهيل قيادات المستقبل.

معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد في دبي

معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد في دبي هو أول فرع دولي للمعهد الأعلى تصنيفاً في الهند، ويقدم تعليماً إدارياً عالمي المستوى إلى دول منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع حكومة دبي. ويقدم المعهد برنامج ماجستير إدارة أعمال مكثفاً لمدة عام، مصمم خصيصاً لكوادر العمل ورواد الأعمال، جامعاً بين النظام الأكاديمي الصارم الذي يميز المعهد وريادته البحثية ومنهجيته القائمة على دراسات الحالة، مع تركيز إقليمي على الابتكار وتأهيل القيادات. وسوف يباشر المعهد نشاطه من مقر مؤقت في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، على أن ينتقل إلى مقره الدائم كامل التجهيزات بحلول عام 2029، ليعزز الروابط التعليمية والاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب المواهب ونشر المعرفة.

معهد الإدارة الهندي – أحمد أباد

تأسس معهد الإدارة الهندي - أحمد آباد في عام 1961، ويعتبر أحد أعرق المؤسسات الأكاديمية في الهند ومؤسسة رائدة في التعليم الإداري، ومن بين أبرز كليات الأعمال في العالم. ويتمتع المعهد بسمعة مرموقة في التفوق الأكاديمي والبحثي، ويمتلك شبكة خريجين مؤثرة تشغل مواقع قيادية في مؤسسات عالمية. ويوفر المعهد مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية التي تشمل ماجستير إدارة الأعمال، والدراسات العليا البحثية، وبرامج التعليم التنفيذي. وأصبح المعهد، بالتزامه بالريادة والابتكار وتحقيق الأثر المجتمعي، معياراً عالمياً يُحتذى به في مجالات التعليم الإداري. لمزيد من المعلومات: https://www.iima.ac.in

-انتهى-

#بياناتحكومية