تجربة RAK Airventure تساهم بترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة ومقصد للاستثمارات الاقتصادية

رأس الخيمة: أعلن "منار مول"، المركز التجاري الرائد التابع لشركة "الحمرا"، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق RAK Airventure، أول تجربة على الإطلاق في إمارة رأس الخيمة لخوض رحلة على متن منطاد الهواء الساخن.

ويتسع منطاد الهواء الساخن لشخصين بالغين في وقت واحد، ويحلق على ارتفاع 30 متراً، ليمنح عشاق المغامرات إطلالات بانورامية شاملة على الطبيعة الخلابة والمتنوعة في إمارة رأس الخيمة بدءاً من الشواطئ المذهلة والصحاري الشاسعة وغابات القرم والجبال الشاهقة. ويبلغ سعر التذكرة لخوض هذه التجربة المميزة 75 درهماً فقط لتحليق مدته عشر دقائق، ويمكن للعديد من العائلات والأصدقاء والأفراد خوض هذه الرحلة الممتعة والفريدة من نوعها.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في "منار مول"، ستضمن تجربة RAK Airventure استقطاب الزوار من شتى أرجاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم بأسره، وستدعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرة، وستعزز زخم النمو الاقتصادي للإمارة عبر زيادة أعداد زوارها، الأمر الذي يشكل بدوره ميزة جذابة ستدفع مزيداً من علامات التسوق والترفيه وأنماط الحياة التجارية الجديدة لتأسيس حضورها في المركز التجاري الرائد.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بباقة من العروض المشوقة في ممشى "منار مول" الذي يستضيف مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة. ويحتضن الممشى خيارات متنوعة من المطاعم وشاحنات الطعام ويقدم إطلالات خلابة على غابات القرم. وعلى مساحة قدرها 100ألف متر مربع، سيكون الممشى وجهة رئيسية للترفيه والاسترخاء تَعِدُ الزوار بتجربة عائلية متكاملة في إمارة رأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال لي أنتوني نورثمور، نائب الرئيس للتأجير والتجزئة في "منار مول": "قادت شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى إطلاق تجربة التحليق على متن منطاد الهواء الساخن في إمارة رأس الخيمة. وباعتبارها التجربة الأولى من نوعها في الإمارة، ستضمن استقطاب العديد من الزوار إلى ’منار مول‘، حيث يمكنهم أيضاً الاستمتاع بطيف من التجارب الرائعة التي تشمل تذوق أشهى الأطباق والتسوق والترفيه، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي للإمارة ويرسخ مكانتها كوجهة سياحية مزدهرة في الإمارات الشمالية".

يذكر أن تجربة RAK Airventure مفتوحة للزوار من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:00 مساءً. ويمكن شراء التذاكر من خلال مكاتب خدمة العملاء في "منار مول" أو عبر موقعwww.platinumlist.net كما تتوفر باقات الرعاية.

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نبذة عن "الحمرا":

"الحمرا" للتطوير العقاري هي شركة استثمار وتطوير عقاري تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت "الحمرا" دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

وتلتزم "الحمرا" بإرساء تصور جديد لنمط الحياة والرفاهية والضيافة عبر "قرية الحمرا" الصديقة للبيئة التي تم تطويرها بالاستفادة من موقعها المتميز قرب دبي، حيث تبعد عن المدينة مسافة 45 دقيقة فقط، فضلاً عن قربها من المطار والمناطق التجارية الحرة.

وينطوي تحت مظلة العلامة التجارية "الحمرا" كل من "نادي الحمرا للجولف"، و"مرسى ونادي الحمرا لليخوت"، و"منار مول" و"قرية الحمرا" الحائزة على جوائز عدة، و"الحمرا" للتطوير العقاري. كما قامت "الحمرا" بتطوير "فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة"، و"منتجع الجولف وشاطئ هيلتون الحمرا"، بالإضافة إلى "فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا".

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نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع رأس الخيمة في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الثري الذي يعود إلى 7000 عام، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة 64 كم، وصحرائها البديعة التي تظللها خلفية جبلية مهيبة، وتضم رأس الخيمة أعلى قمة في الإمارات، وهي قمة جبل جيس الذي يوجد به أطول مسار انزلاقي (زيب لاين) في العالم بطول يبلغ نحو 3 كم.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة أيضاً بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يمكن لثلث سكان العالم الوصول إليه في غضون أربع ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للأعمال والشركات الراغبة في التوسع في الإمارات والشرق الوسط وأفريقيا. وقد صنف البنك الدولي الإمارة في المركز الثلاثين من أصل 190 مدينة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

يتواجد في الإمارة العديد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يشمل شركة أحجار رأس الخيمة، وشركة ستيفن روك، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة جلفار للصناعات الدوائية، وموانئ رأس الخيمة، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وبنك رأس الخيمة، وشركة غاز رأس الخيمة. وتدعم هذه القطاعات بنى تحتية حديثة ومناطق صناعية متطورة ومجمعات للأعمال وفنادق عالمية من الطراز الرفيع، علاوة على معالم الجذب السياحي.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية حافظت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني مستقر "A" من قبل العديد من وكالات التصنيف الدولية (مثل فيتش، وستاندرد أند بورز). وتضم الإمارة في الوقت الراهن أكثر من 38 ألف شركة متعددة الجنسيات تنتمي لأكثر من 100 دولة من حول العالم، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً. وتعد محاكم رأس الخيمة أسرع محكمة في العالم في إنفاذ العقود في المنازعات التجارية.

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