رأس الخيمة: استضافت منطقة راكز الأكاديمية الملتقى الأكاديمي الصناعي الثالث مؤخراً بحضور كبار المسؤولين لدى الجهات الحكومية وأبرز الشخصيات الرائدة في قطاع الصناعة بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية العاملة في إمارة رأس الخيمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تمهيد الطريق أمام المشاركين من الجهات المعنية للتواصل وتكوين علاقات تعاونية على المدى البعيد، حيث تمت مناقشة الأدوار التي يلعبها كل قطاع على حدة من أجل ضمان انتقال الخريجين الجدد لسوق العمل بكل سلاسة.

وبهذه المناسبة قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "أتاح لنا الملتقى فرصة لمناقشة التحديات وتحديد أوجه التحسينات التي ستساعدنا في إيجاد الحلول اللازمة لدعم طلّاب الجامعات وتأهيلهم للحصول على وظائف بسهولة. كما ستساهم هذه الشراكة في دفع الحكومة والشركات العاملة في القطاعات المعنية والمؤسسات التعليمية للسير قُدماً نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان استمرار تخريج طلّاب على درجة عالية من الكفاءة والموهبة والذين من المتوقع أن يكون لهم مستقبل مشرق في مختلف القطاعات الموجودة في إمارة رأس الخيمة."

وتم خلال الفعالية الاتفاق على أن الصناعة وقطاع التعليم شهدا تغييراً جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية، وسلّط أعضاء الملتقى الضوء على أهمية المهارات الشخصية والمعرفة التطبيقية والخبرة العملية لدى الطلّاب المقبلين على الانضمام لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع وطرح أكبر قدر ممكن من الحلول التي يمكن أن يخرج به هذا التعاون بين القطاع والجامعات.

وشهد الملتقى حضور عدد من كبار المسؤولين من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للمواصلات وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة ودائرة الخدمات العامة ودائرة الموارد البشرية ودائرة الجمارك ودائرة الطيران المدني.

وشارك في الملتقى أيضاً عدد من المؤسسات التعليمية مثل جامعة بولتون وجامعة غرب لندن والجامعة السويسرية لإدارة الأعمال وجامعة ستيرلينج وجامعة نورثوود وجامعة باث سبا وكلية مونار للتموين وجامعة برمنجهام وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وكليات التقنية العليا.

واستضاف الملتقى بعض الشركات العاملة في راكز والرائدة في مجالها مثل ستيفن روك وهيرا للصناعات وشركة بوسكو لتصنيع الألومنيوم والزجاج وستريت سكيوريتي فهيكلز والدوبوي وناتوريل وإيس كرين آند إنجنيرينج وفالكون تكنولوجيز وإيه بي سي إندستريز وأنكور ألايد فاكتوري فرع رأس الخيمة وجارديان جلاس وجيه بي إف راك وإس تي إس كلاد ويونيفرسال للصناعة الورقية وجينوكس يو إيه إي وماذرسون بي كيه سي هارنيس سيستمز وكناوف راك وفرانكي وتكنيكال ميتال وكيرسوفت وأشوك ليلاند يو إيه إي.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.