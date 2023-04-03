أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنيك، التي تمتلك وتدير "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الوجهات المفضلة لفعاليات الأعمال العالمية.

وأسفرت المذكرة عن إنشاء "صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك"، وهو ما يأتي امتداداً لاستراتيجية المكتب الرامية إلى تعميق أطر الشراكة مع القطاعيّن العام والخاص لتشجيع المزيد من فعاليات الأعمال ومجموعات الشركات على إقامة برامجها وأنشطتها في أبوظبي. وسيوفر الصندوق باقات دعم إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات وبرامج الحوافز في الإمارة، مع تسليط الضوء على مقوماتها الاستثنائية، باعتبارها إحدى أكثر المدن أماناً في العالم والتي ترحب بجميع فعاليات الأعمال والمشاركين بها لاكتشاف تجاربها الملهمة. ويمهد هذا التعاون الطريق لتنسيق الجهود التسويقية المشتركة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك لنشر الوعي بعروض الإمارة التي تلبي تطلعات منظمي الاجتماعات ومجموعات الحوافز الكبيرة.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُشكل التعاون مع مجموعة أدنيك خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها. ومن خلال الجمع بين خبرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وموارد مجموعة أدنيك من مراكز الفعاليات والمؤتمرات وشركات الضيافة والخدمات، سنمضي قدماً في تطوير باقات متكاملة تتضمن أفضل ما في الإمارة، وتجتذب عدداً أكبر من الفعاليات الكبيرة رفيعة المستوى إلى أبوظبي".

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تسعدنا الشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لإطلاق صندوق مشترك يقدم باقات متنوعة لمنظمي المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم الراغبين في إقامة فعالياتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا لتطوير سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية في أبوظبي ودولة الامارات، وتنسجم مع سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات ومنظمي الفعاليات إلى أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية واستثنائية لاستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات.

وأضاف الظاهري": تلعب مجموعة أدنيك دوراً محورياً في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال في المنطقة من خلال تقديم خدمات بأعلى المستويات لمنظمي الفعاليات، وتوفير بنية تحتية متميزة ومرافق متطورة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يعتبر وجهة لكبرى الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم.

وأطلق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض العديد من المبادرات لدفع عجلة تطور وازدهار قطاع فعاليات الأعمال، بما في ذلك برنامج "فرص أبوظبي"، الذي يوفر مزايا إضافية لمنظمي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة، وبرنامج مكافآت وكالات سياحة الأعمال، الذي يستهدف وكالات ومخططي الفعاليات وشركات إدارة السفريات، عبر تقديم التدريب المتخصص، واطلاعهم على أحدث المستجدات والمنتجات ذات الصلة.

ويزود الصندوق الجديد شركات إدارة الوجهات ومخططي الفعاليات العالمية والمحلية بمقومات إضافية للترويج للإمارة، والارتقاء بباقات "فرص أبوظبي"، بما يتماشى مع تطلعات مجموعات فعاليات الأعمال التي يحضرها ما يزيد على 500 مشارك.

ويمكن حالياً إرسال الاستفسارات وطلبات دعم الفعاليات المخطط إقامتها بين 1 مايو 2023 و31 ديسمبر 2024 إلى مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض أو "مجموعة أدنيك"، لتقييم استيفائها لمعايير الحصول على باقات "صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك".

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

حسين عبدي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971501318305

Hussein.abdi@bcw-global.com

لمحة حول مجموعة أدنيك

مجموعة أدنيك، هي إحدى شركات مجموعة القابضة، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة في المنطقة وتضم محفظتها المتنوعة العديد من الشركات الكبرى التي تغطي قطاعات رئيسية من الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي، وتعتبر مجموعة أدنيك من الشركات الرائدة التي تعمل في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي، وتمتلك مجموعة أدنيك مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أكبر مركز للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى إكسل ومركز مؤتمرات العين.

وتضم محفظة أدنيك شركات في 7 قطاعات، وهي أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات، أدنيك للفعاليات، أدنيك للفنادق، أدنيك للضيافة والخدمات، وأدنيك للخدمات، وأدنيك للسياحة، وأدنيك للإعلام.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة أدنيك ، يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://adnecgroup.ae/.