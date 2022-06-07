الاتفاقية الاستراتيجية تساهم في تعزيز مقومات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع "الجمعية الدولية لسياحة الحوافز" في أيرلندا لتعزيز مقومات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام فرق عمل مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض والشركاء الرئيسيين للحصول على شهادات مهنية معتمدة، والانضمام إلى برنامج الجمعية التدريبي حول أفضل ممارسات سياحة الحوافز العالمية.

وتوفر الشراكة الاستراتيجية أيضاً العديد من فرص التواصل وتبادل التجارب الناجحة للشركاء الرئيسيين والجهات العاملة والمعنية في أبوظبي، بالتزامن مع تسليط الضوء على عروضها وتجاربها السياحية، إلى جانب إمكانية حضور الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية ومؤسستها على مدار العام.

وتعتبر الجمعية الوحيدة من نوعها في العالم المعنية حصرياً بسياحة الحوافز، والتي تزود العاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم بمنصة للتواصل والتعلم واكتساب خبرات ومهارات جديدة والتعرف على أفضل الممارسات، واكتشاف سبل فعالة لتبني استراتيجيات مبتكرة تفتح آفاقاً واسعة للنمو والازدهار.

وتهدف هذه الشراكة كذلك إلى تأكيد ريادة أبوظبي كوجهة مثالية لاستضافة أنشطة وفعاليات حوافز الشركات. وتتنوع عروض وجولات الحوافز في الإمارة من التجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة إلى المعالم الطبيعية والسياحية والمعمارية ومدن الألعاب عالمية المستوى.

وقال مبارك الشامسي، مدير "مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض" في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: "سعداء بالشراكة مع "الجمعية الدولية لسياحة الحوافز" التي تمنحنا دفعة قوية للمضي قدماً في تحقيق طموحاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة عواصم سياحة الحوافز المفضلة في العالم. ونثق أن هذه المبادرة ستمهد الطريق لتطوير مبادرات تشكل إضافة نوعية للجمعية، وتُثري سياحة الحوافز في العاصمة الإماراتية. ونتطلع كذلك للتعاون مع الجمعية لطرح فعاليات وباقات تلبي تطلعات منظمي برامج حوافز الشركات وتستقطب أعداداً أكبر من الأفواج إلى وجهتنا، وإتاحة المزيد من الفرص لفرق عملنا وشركائنا للتواصل والحوار البناء مع أبرز الخبراء الدوليين، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، بما يساهم في توفير تجارب وجولات حوافز استثنائية في الإمارة".

يذكر أن الشامسي قد شارك في "المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لسياحة الحوافز 2022"، الذي عُقد في دبلن، بمشاركة عدد من أهم الجهات العاملة في هذ القطاع، حيث تحدث في لقاء الطاولة المستديرة للراعي الاستراتيجي، أمام كوكبة من المتخصصين، وشركاء الجمعية الاستراتيجيين، واللجان التنفيذية لكل من مجلس الإدارة العالمي للجمعية، ومجلس الأمناء. وتخلل اللقاء مناقشات مستفيضة حول الأولويات الاستراتيجية للجمعية ومؤسساتها خلال العام الجاري.

وفي إطار هذه الشراكة، تستضيف أبوظبي القمة التنفيذية لـ"الجمعية الدولية لسياحة الحوافز"، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2022" المقرر إقامتها في الخريف المقبل. وخلال القمة التنفيذية، يحظى شركاء "مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض" بفرصة الانضمام إلى برنامج الحصول على شهادة "خبير سياحة الحوافز المعتمد" من الجمعية.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية .

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

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