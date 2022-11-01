الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي وهو جزء من مجموعة كابيتال بنك، حيث تقتضي الاتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 36.7 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (10 مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والعراق، وتشجيع الشركات الإماراتية على تصدير منتجاتهم من السلع والخدمات للأسواق الخارجية وتعزيز تواجدها في السوق العراقي على وجه الخصوص.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان للمصرف الأهلي العراقي لإعادة اقراضه للمشترين والمستوردين من المستثمرين العراقيين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي، كما تعكس هذه الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجّهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تعود بالفائدة على البلدين وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

ووقع اتفاقية التمويل عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ومن الجانب العراقي السيد أيمن أبو دهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، وحضر التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: " "تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية حرصاً منه على توفير خطوط ائتمانية جديدة لتحفيز المشترين الخارجيين على استيراد السلع والخدمات ذات المنشأ الإماراتي، إضافة إلى دورها في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للبلدين."

من جانبه، أفاد السيد أيمن أبو دهيم، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتطوير علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تساهم في توفير التمويل المناسب لدعم حركة التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً إلى تحقق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، لا سيما وأن الاتفاقية ستتيح للشركات العراقية الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها "أبوظبي للصادرات" والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة".

ويساهم مكتب أبوظبي للصادرات في دعم استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وحماية المصدّرين من مخاطر التمويل الناجمة عن التأخير في السداد أو عدم السداد، وتزويد المشترين الخارجيين للسلع والخدمات الإماراتية بخطوط ائتمان ميسرة.

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نبذة عن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"

تم تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بهدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل المكتب على توفير الفرص للمصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، حيث يقدم أبوظبي للصادرات الحلول المالية من خلال تقديم القروض والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي على شكل تسهيلات ائتمانية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.