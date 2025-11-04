أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق خدمات "كونسيرج" فاخرة مصممة خصيصًا لأصحاب الثروات الفائقة والشركات العائلية ورواد الأعمال بالتعاون مع "كوينت إسينشيالي"، المجموعة الرائدة عالميًا في تنظيم الفعاليات وتقديم خدمات الكونسيرج الفاخرة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتلبية احتياجات كبار المستثمرين وتزويدهم بحلول متكاملة ومخصصة لدعم انتقالهم وتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لرؤوس الأموال ومركز تجاري وصناعي رائد.

وتشمل قائمة الخدمات الشخصية الفاخرة التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، خدمات تسريع إجراءات تأسيس الأعمال وإصدار التراخيص، وتقديم الإرشادات التي تضمن توافق أعمالهم مع الأطر التنظيمية والتشريعية، وخدمات إصدار التأشيرات والإقامات للمستثمرين وعائلاتهم، إضافة إلى خدمات المساعدة في اختيار العقارات المنزلية والمكتبية وتنسيق المدارس وخدمات الرعاية الصحية، وتعريفهم بأبرز المعالم والوجهات في إمارة أبوظبي. ويتم تقديم الدعم بصورة شخصية، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والكفاءة.

وتشهد أبوظبي تحوّلًا اقتصاديًا متسارعًا وتعد بيئة مثالية وموثوقة لتنمية الثروات على المدى الطويل، وتتمتع بالعديد من المزايا التي تجعل منها وجهة مفضلة لأصحاب الثروات وكبار المستثمرين، بما في ذلك الأمان المجتمعي، والاستقرار السياسي والتشريعي، ومنظومة أعمالها المتكاملة، إلى جانب بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي المميز وقوانينها التي تتيح التملك للأجانب بدون أي قيود، وعدم فرضها ضريبة على الدخل الشخصي.

وفي هذا الصدد، قال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار: "ندرك في مكتب أبوظبي للاستثمار احتياجات المستثمرين العالميين وأهمية تقديم خدمات خاصة تسهل انتقالهم وتأسيس أعمالهم في أبوظبي، ومن هذا المنطلق عملنا على بناء منظومة خدمية ترقى لتوقعاتهم وتلبي متطلباتهم. ومن خلال خدمات الكونسيرج الفاخرة، نوفر للمستثمرين خدمات شخصية تعكس مستوى التميز الذي تلتزم به الإمارة في دعم مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من مباشرة أعمالهم وحياتهم في أبوظبي بكل سهولة وراحة، مع ضمان أعلى مستويات الخصوصية."

ومن جهته، قال دارين إيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوينت إسينشيالي: "يُعد هذا النموذج هو الأول من نوعه في أبوظبي، ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار نسعى إلى توفير خدمة موثوقة تتيح للمستثمرين العالميين الانتقال إلى الإمارة وتحقيق النجاح فيها عبر باقة متكاملة تغطي جميع الخطوات اللازمة. وتشكّل هذه الخدمة إعادة تعريف لتجربة المستثمر، إذ تجسد التزامنا بتقديم خدمات فاخرة واستثنائية لعملائنا المميزين. فمن خلال تزويدهم بحلول مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، نرتقي بخدمات الكونسيرج الفاخرة والموجهة لهم ولشبكات علاقاتهم في دولة الإمارات وخارجها. ويعكس هذا التعاون التزامنا الدائم بالتميّز، ويؤكد مكانتنا كمزوّد رائد لخدمات إدارة أسلوب الحياة الفاخرة المصمّمة وفق تطلعات العملاء."

وتهدف خدمات الكونسيرج الفاخرة من مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم جهود استقطاب رؤوس الأموال العالمية إلى إمارة أبوظبي. ويقود المكتب، بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، جهود تطوير مجمّعات اقتصادية استراتيجية، بما في ذلك مجمع الطب والصحة واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، بهدف بناء منظومات أعمال متكاملة تتيح فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

نبذة عن كوينت إسينشيالي

على مدى أكثر من 25 عامًا، تُعد كوينت إسينشيالي المرجع العالمي في إدارة أسلوب الحياة الفاخرة للأفراد والشركات والعلامات التجارية الأكثر تميزًا وانتقائية في العالم. فهي تمثل قمة التخصيص وتجسيدًا حقيقيًا للتفرد والخصوصية. وبفضل شبكتها التي لا مثيل لها من مدراء أسلوب الحياة المتخصصين حول العالم، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة داخل الشركة، تمكّن كوينت إسينشيالي عملاءها من الارتقاء بجميع جوانب حياتهم وتعزيزها. ولأولئك الذين يتوقعون دائمًا الأفضل في حياتهم، تمنح عضوية كوينت إسينشيالي فرصة لعيش هذه التجربة بأبهى صورها.

www.quintessentially.com

