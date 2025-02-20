تم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية خلال منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي بهدف توفير رؤية شمولية للسوق المالي الصيني، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين

شنغهاي، الصين – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ويند إنفورميشن"، المزود الرائد لخدمات المعلومات المالية في الصين، بهدف توفير البيانات الداعمة للاستثمار وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين. وتسلّط الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال انعقاد فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي، الضوء على جهود أبوظبي في تعزيز مكانتها ضمن المنظومة المالية الصينية.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة "ويند إنفورميشن" مزود المعلومات الرئيسي لمكتب أبوظبي للاستثمار في الصين، مما يوفر للمستثمرين معلومات حول البيئة الاستثمارية المزدهرة في كل من أبوظبي والصين.

ويهدف التعاون إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الأسواق المالية والرؤى الاستثمارية، بما يوفر للمستثمرين وأصحاب الثروات والشركات العائلية في كل من أبوظبي والصين كافة البيانات والأبحاث والتحليلات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وستعمل شركة "ويند إنفورميشن" على تسهيل تواصل مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبار المستثمرين والمؤسسات المالية في الصين، فيما سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعريف المستثمرين المقيمين في أبوظبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصين. إضافة لذلك، سيتعاون الطرفان في تنظيم منتديات استثمارية مشتركة في كل من الإمارات والصين لترويج الفرص الاستثمارية في البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي إطار الشراكة، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لشركات الأوراق المالية، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، ومزودي خدمات التأمين، والبنوك، والشركات الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين والشركات الراغبين بالتوسع في الإمارة للعمل في واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم. بدورها ستدعم "ويند إنفورميشن" المستثمرين في أبوظبي الراغبين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعد أبوظبي بوابة للاستثمارات العالمية، وتؤكد شراكتنا مع "ويند إنفورميشن" على التزامنا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين وتطوير منظومة استثمارية مميزة للمستثمرين. وستساهم جهودنا في تسهيل وصول المستثمرين الصينيين إلى بيانات السوق وتوفير الرؤى المالية لهم، في تمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتأسيس أعمالهم في أبوظبي، بما يمكنهم من التوسع والنمو، والمساهمة في التطوير المستدام لكلا البلدين."

ومن جهته، قال لي تشو، الشريك المؤسس لشركة "ويند إنفورميشن": "باعتبارها مزودًا رائدًا للمعلومات المالية، تلتزم "ويند إنفورميشن" بربط أسواق المالي وتعزيز فرص الاستثمار بين الصين والعالم. وسيساهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين المستثمرين الصينيين من الحصول على تحليلات قائمة على البيانات المالية، وتمكينهم من العمل في منظومة بيئية استثنائية، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات."

وتستفيد الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "ويند إنفورميشن" من الموقع الاستراتيجي لأبوظبي كمركز عالمي للاستثمار، ومن الدور المحوري للصين في الأسواق العالمية، مما يعزز التعاون طويل الأمد، ويدفع الابتكار، ويوسع آفاق الاستثمار في الأسواق المالية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

ADIO@edelman.com

+971 50 204 9791

نبذة عن ويند إنفورميشن:

تعد ويند إنفورميشن من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات المعلومات المالية في الصين، وهي شريك مهم للعديد من شركات الأوراق المالية، وشركات إدارة الصناديق، وشركات التأمين، والبنوك، وشركات الاستثمار، ووسائل الإعلام. وعلى الصعيد العالمي، تحظى الشركة بمكانة واسعة النطاق لدى المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين والمعتمدين من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

PR@wind.com.cn

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