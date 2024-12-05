الخريطة تمكن المستثمرين من التعرف على كافة تفاصيل الفرص الاستثمارية والمزايدة مباشرة على المشاريع المتاحة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار خريطة رقمية تفاعلية لتزويد المستثمرين من مواطني دولة الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وتم إطلاق خريطة الاستثمار التفاعلية خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويمكن للمستثمرين تصفح الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار بكل سهولة سواء من خلال الكمبيوترات الشخصية أو عبر الهواتف المحمولة، والحصول على معلومات شاملة حول مزايدات مشاريع المساطحة والأحياء التي تقع فيها في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وتتيح الخريطة التفاعلية للمستثمرين إمكانية البحث عن كافة الأراضي الحكومية المتاحة ضمن برنامج المساطحة حسب نوع المشروع ونوع النشاط والموقع. كما توفر بيانات تفصيلية حول أبرز المعالم القريبة، بما في ذلك المرافق الرياضية والمعالم السياحية ومراكز التسوق والخدمات العامة الأساسية، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستثمرين وتمكينهم من تقييم الفرص الاستثمارية ومواقعها بشكل كامل ودقيق بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم الاستثمارية.

ويمكن للمستثمرين المواطنين التقدم بطلبات المشاركة في مزايدات المساطحة مباشرةً عبر الخريطة التفاعلية، كما يمكنهم تأكيد اهتمامهم بفرص المزايدات المستقبلية، مما يبسط عملية التقديم للمزايدات ويشجع الاستثمار في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. وعند اختيار قطعة أرض على الخريطة، يتم توجيه المستثمرين إلى صفحة خاصة للتقديم للمزيدات، والتي تحدد كافة الوثائق والمستندات الفنية والتجارية اللازمة للمشاركة في المزايدة.

وتهدف اتفاقيات المساطحة إلى تمكين المستثمرين من مواطني دولة الإمارات من بناء وإدارة مشاريع استثمارية على قطع أراضٍ حكومية لفترة طويلة الأمد تتراوح ما بين 30 إلى 50 عامًا، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة اقتصاد الإمارة. وشهد برنامج المساطحة توقيع ما مجموعه 190 اتفاقية استثمارية، منذ إطلاقه في أكتوبر من العام 2021.

ويؤكد إطلاق الخريطة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستثمرين، وتمكينهم من المساهمة في جهود تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي. ويتوقع أن تساهم الخريطة في تشجيع المستثمرين على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الإمارة.

وفي هذا الصدد، قال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس إطلاق الخريطة الرقمية التفاعلية حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على تطوير بيئة استثمارية شفافة تسهم في تعزيز تجربة المستثمرين الإماراتيين وتمكنهم من الحصول على بيانات فورية لتقييم الفرص الاستثمارية لتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد. وستمكن الخدمة الرقمية الجديدة المستثمرين من المساهمة في تقديم خدمات نوعية للمجمعات السكنية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي."

ومن جانبها، قالت بشاير عبد الحكيم الدغاري، مدير إدارة التكنولوجيا الرقمية في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز جهودنا الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الشفافية وتسهيل الاستثمار. ويمثل إطلاق الخريطة الرقمية اليوم خطوة أولى على طريق توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تقدم قيمة مضافة للمستثمرين وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وندعو المستثمرين إلى استخدام الخريطة التفاعلية التي سيتم تطويرها بشكل مستمر في المستقبل القريب لتعكس أعلى معايير الابتكار التكنولوجي لخدمات المستثمرين."

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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