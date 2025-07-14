أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات للشركات العائلية بهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى سوق أبوظبي، وتعزيز منظومة إدارة الثروات في الإمارة، وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو المبادرات الوطنية الاستراتيجية، مما يدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة ابوظبي، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار.

وتدعم هذه الشراكة جهود مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الاستثمارات وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، من خلال الاستفادة من شبكة الجمعية الواسعة وعلاقاتها مع الشركات العائلية حول العالم. ويهدف التعاون إلى تهيئة منظومة أعمال متكاملة تسهّل تدفق رؤوس الأموال، وتمكن الشركات العائلية من تأسيس أعمالها في أبوظبي، وتدعم توسعها في أسواق المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار خدمات مخصصة لكبار المستثمرين والشركات العائلية، والتي تشمل تقديم الدعم في تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص، وخدمات الاستقبال الشخصي، وبناء شراكات استراتيجية. ومن جهتها، ستعمل جمعية الإمارات للشركات العائلية على تحديد المستثمرين المؤهلين، وتسهيل التواصل الدولي، والمشاركة في تطوير فرص استثمارية في قطاعات واعدة تتوافق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد.

وفي هذا الصدد، قال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار: "ستسهم شراكتنا مع جمعية الإمارات للشركات العائلية في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للشركات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال من حول العالم، كما تدعم جهودنا لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، وتمكين الشركات العائلية من الإسهام بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي للإمارة."

وتتضمن الاتفاقية تنظيم زيارات لوفود استثمارية رفيعة المستوى، وعقد منتديات خاصة، وجولات ترويجية تسلط الضوء على المزايا التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الناشئة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقال آدم لادجاج، مؤسس جمعية مكاتب العائلات الإماراتية ونائب رئيس مجلس إدارتها: "لم تعد الشركات العائلات اليوم تبحث عن الكفاءة الضريبية فحسب، بل تسعى إلى الدخول إلى بيئات عمل موثوقة يلتقي فيها رأس المال مع الكفاءات والأفكار. وتُقدّم أبوظبي هذه المعادلة الفريدة من حيث الرؤية، والاستمرارية، وسهولة الوصول. وتم تصميم شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتلبية هذه المتطلبات، مع وضع المستثمرين في صميم الاستراتيجية."

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