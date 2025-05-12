طوكيو، اليابان - أبوظبي: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية في اليابان، والتي تمتلك واحدة من أكبر قواعد العملاء في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى إمارة أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بهدف تعزيز وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارة، وفتح قنوات جديدة لتدفّق رؤوس الأموال الدولية. وتشكّل الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبوظبي واليابان، وتأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق التعاون والشراكات بين آسيا ودولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة "ميزوهو" لترويج الفرص الاستثمارية في أبوظبي وتوفير الدعم للمستثمرين اليابانيين في تأسيس أعمالهم في الإمارة، والحصول على دراسات حول البيئة الاستثمارية في أبوظبي، ومنظومتها التشريعية، والقطاعات الاقتصادية السريعة النمو، إضافة إلى المشاركة في ندوات وفعاليات تهدف إلى تأسيس شراكات جديدة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعكس اتفاقيتنا مع "ميزوهو" خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قنوات استثمارية فعالة ومستدامة تربط رأس المال الياباني بالفرص النوعية التي تتيحها إمارة أبوظبي. ومن خلال تعريف المستثمرين اليابانيين بالقطاعات الاقتصادية السريعة النمو في الإمارة، وترويجها ضمن شبكة علاقات "ميزوهو" الواسعة، سنعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين."

بدوره قال هيديكاتسو تاكي، نائب الرئيس في مجموعة ميزوهو المالية: "تُعد أبوظبي من أبرز المراكز العالمية في مجالي الابتكار والاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نوفر لعملائنا بوابة للوصول إلى منظومة أعمال عالمية المستوى، تتمتع ببنية تحتية متطورة، وقطاعات واعدة. ونتلطّع إلى استكشاف آفاق نموّ جديدة للشركات اليابانية في أبوظبي وخارجها."

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال. ومن خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار"، تسلّط الإمارة الضوء على تنافسيتها أمام نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والشركات العائلية حول العالم.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نبذة عن مجموعة ميزوهو المالية (Mizuho)

تُعدّ مجموعة ميزوهو المالية واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم، حيث تقدّم من خلال شركاتها التابعة؛ بما في ذلك بنك ميزوهو وميزوهو للأوراق المالية، ومجموعة متكاملة من الخدمات المالية والاستراتيجية تشمل الخدمات المصرفية، والأوراق المالية، وإدارة الأصول، وخدمات الأمانات والعهدة، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وتوفّر "ميزوهو" للشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وصولًا مميزًا وخبرات واسعة في السوقين الياباني والآسيوي.

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