أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن توجيه دعوة إلى الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين الإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل مراكز رياضية مجتمعية في مواقع جديدة في كل من السمحة بأبوظبي والعامرة وناهل بمدينة العين.

ويأتي إطلاق مشاريع المراكز الرياضية المجتمعية في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية المجتمعية وتشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة ودعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير مرافق رياضية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمعات المتنامية في هذه المناطق، بما يعكس التزام الإمارة بتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" من خلال الرابط التالي: https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map.

وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضهم بداية من يوم 1 أكتوبر 2025 وحتى الساعة 5:00 مساءً يوم 14 نوفمبر 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات