أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن طرح مزايدة عامة جديدة بنظام المساطحة، داعياً الشركات المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى تقديم عروضها للمشاركة في تطوير وتشغيل أسواق تجارية جديدة في موقعين رئيسيين ضمن المناطق الرئيسية بإمارة أبوظبي، هما مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

وستُسهم هذه الأسواق التجارية في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير مرافق تجارية وخدمية عالية الجودة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان في تلك المناطق. كما ستلعب هذه الأسواق دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية المجتمعية ودعم النشاط الاقتصادي المستدام، بما يعكس التزام الإمارة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الحضرية المتوازنة.

ويمثل المشروع فرصة استثمارية نادرة ضمن مناطق رئيسية قائمة تتسم بتوفر محدود للأراضي التجارية. ويشمل المشروع قطعتَي أرض، إحداهما في مدينة خليفة بمساحة تقارب 1,000 متر مربع، والأخرى في مدينة محمد بن زايد بمساحة تقارب 1,393 متراً مربعاً. وتقع هذه الأسواق ضمن أحياء تشهد نمواً سكانياً متواصلاً، ما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات المجتمعات السكنية المتنامية والاستفادة من حركة يومية مستقرة على المدى الطويل.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات طلب تقديم العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار من خلال منصة "خريطة الاستثمار التفاعلية" عبر الرابط التالي: https://finder.adio.gov.ae/find/domestic/map

وعلى الشركات الراغبة في المشاركة تقديم عروضها ابتداءً من 12 فبراير 2026 وحتى الساعة 5:00 مساءً من يوم 30 مارس 2026.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية