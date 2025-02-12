بناء المدرسة الجديدة يأتي في إطار برنامج المساطحة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وستقام على مساحة 70,000 متر مربع في موقع متميز بجزيرة السعديات، وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة لتشمل جميع الصفوف الدراسية إلى 1800 طالب

متر مربع في موقع متميز بجزيرة السعديات، وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة لتشمل جميع الصفوف الدراسية إلى 1800 طالب افتتاح المدرسة الجديدة سيعزز مكانة "تعليم" في قطاع التعليم ويدعم استراتيجيتها الطموحة للتوسع والنمو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم تعليم القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة")، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات مع محفظة تضم 34 مدرسة، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (TAALEEM)، بالتعاون مع شركة مدارس هارو الدولية المحدودة (“HISL”) ومكتب أبوظبي للاستثمار، عن خطط لإنشاء أولى مدارس هارو الدولية في الإمارات، والمقرر بناؤها في جزيرة السعديات في إمارة أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان بعد حصول المدرسة على موافقة دائرة التعليم والمعرفة - ابوظبي، وتوقيع اتفاقية مساطحة لاستئجار الأرض في جزيرة السعديات.

وتُعد مدرسة هارو أبوظبي إضافة قيمة لمحفظة "تعليم"، حيث تمهد الشركة لدخول سوق التعليم فائق التميز وفتح آفاقاً جديدة للنمو، كما تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية لبرنامج مساطحة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يتيح للمستثمرين الإماراتيين تطوير مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل على الأراضي الحكومية، مما يعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي ويستقطب الاستثمارات في المشاريع التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.

ومن المقرر أن تصبح مدرسة هارو أبوظبي أول مدرسة داخلية في إمارة أبوظبي تقدم تجربة تعليمية شاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية. وتتميز المدرسة بسمعتها العالمية في توفير الأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية، مع التزامها بتقديم تعليم بمعايير عالمية، مما يعزز مكانة بوظبي كوجهة مفضلة لأصحاب الثروات. ويأتي افتتاح مدرسة هارو أبوظبي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة وتوفير بيئة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات العائلات المهتمة بالفرص التعليمية رفيعة المستوى.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في إطار خطط التوسع الاستراتيجي لشركة "تعليم"، وخاصة على التزامها بتوفير خدمات تعليم متنوعة وعالمية المستوى في المنطقة. وتهدف "تعليم، من خلال توسيع نطاق خدماتها التعليمية والاستفادة من علامة هارو التجارية الشهيرة، إلى تعزيز قدرتها التنافسية وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وتعتبر مدرسة هارو أبوظبي أولى مدارس هارو الدولية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم بناء المدرسة المرموقة على أرض بمساحة 70 ألف متر مربع في موقع متميز، ومن المقرر أن تفتح أبوابها للطلاب في منتصف عام 2026، بدءًا باستقبال الطلاب من مرحلة رياض حتى السنة الدراسية السادسة، لتتوسع بعد ذلك تدريجيا إلى الصفوف الدراسية الأعلى. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 1800 طالب. وستبدأ المدرسة قريبًا باستقبال طلبات الأسر والطلاب المهتمين، على أن تفتح باب التسجيل في أكتوبر 2025.

وستتبنى مدرسة هارو أبوظبي تقديم المنهاج البريطاني في برامجها التعليمية، مرتكزة على إرثها الأكاديمي العريق الذي يمتد لنحو 450 سنة، مع توفير مستويات رعاية استثنائية وبرامج تعليمية شاملة وموسعة تعكس أرث هارو وتعزز حضورها في دولة الإمارات. وسيتم تحديد عدد الطلاب في كل فصل بعناية لضمان تقديم الاهتمام الشخصي الكافي، مع التركيز على الانضباط الأكاديمي والتنمية الشاملة للطلاب.

وسيساهم إطلاق مدرسة هارو أبوظبي في تعزيز مكانة أبوظبي والإمارات في مجال التعليم العالمي المستوى، وسيوفر للطلاب تجربة تعليمية فائقة التميز. ويأتي الإعلان عن انضمام مدرسة هارو إلى قائمة مدارس النخبة في أبوظبي، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه "تعليم" في دعم رؤية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التعليم، واستقطاب الطلاب الدوليين، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: "تحرص دائرة التعليم والمعرفة على دعم الاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز الخطوات الرامية لإثراء تجربة الطالب التعليمية. يأتي إطلاق مدرسة هارو ليؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتميز التعليمي، مما يعزز المشهد التعليمي في الإمارة. ونتطلع إلى مواصلة تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وقيّمة للطلبة واستقطاب المزيد من المؤسسات التعليمية المرموقة".

بدوره قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يشكل تأسيس مدرسة هارو أبوظبي خطوة هامة نحو تعزيز رؤية الإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويوفر برنامج المساطحة الذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا استثنائية للمؤسسات العالمية الرائدة للنمو والازدهار، بما يحقق قيمة مستدامة للإمارة. ويؤكد هذا النهج التزامنا بتعزيز الشراكات االتي تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين القادة الشباب، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتعليم والتميز".

من جهته قال سعادة إدوارد هوبارت، سفير بريطانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يعتبر افتتاح مدرسة هارو الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة شهادة على العلاقات الوطيدة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم، ويؤكد حرصنا المشترك على التميز الأكاديمي. تتمتع مدرسة هارو، التي تخرج منها وينستون تشرشل، بإرث عريق وبتفوق لافت في بناء الشخصية وتعليم القيادة. بإنشاء هذه المدرسة، سيتسنى لإمارة أبوظبي أن تستفيد من أعرق تقاليد التعليم البريطاني، مما سيساهم في إعداد الجيل القادم من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الدمج بين الثقافتين الإماراتية والبريطانية سيُلهم الطلاب ويمكنهم من النجاح وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم ليساهموا في رسم مستقبل أفضل."

وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "تعليم": "يأتي إطلاق مدرسة هارو أبوظبي، وهي أول مدرسة دولية تابعة لعلامة هارو في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن إطار خططنا للتوسع الاستراتيجي والدخول في قطاع التعليم فائق التميز، مما يعكس التزامنا بتحقيق التفوق الأكاديمي ورغبتنا في تعزيز ريادتنا في صياغة مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتماشى إطلاق مدرسة هارو أبوظبي مع استراتيجية النمو التي أعلنتها "تعليم" خلال الطرح العام الأولي، والقائمة على الاستثمار في بناء مدارس جديدة ومتطورة تلبي احتياجات المجتمعات عالية الطلب، والارتقاء بجودة التعليم لكافة الطلاب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال ميل مروفيك، رئيس مجلس إدارة شركة مدارس هارو الدولية المحدودة: "تمتعت "تعليم" بمكانة رائدة في مجال تقديم التعليم المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية بفضل مجموعة متنوعة من المدارس، تشتهر كل منها بالتميز الأكاديمي والابتكار والالتزام بالتنمية الشاملة للطلاب. ويستند هذا التعاون على رؤية مشتركة لتوفير منهج هارو التعليمي المتميز القائم على القيم في مجتمعات جديدة في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستعمل مدارس هارو في الإمارات على تعزيز السمات القيادية والمهارات الشخصية والإنجاز الأكاديمي، وإعداد الطلاب للنجاح في ظل العولمة المتزايدة".

ويتم في الوقت الحالي العمل على تصميم المدرسة بقيادة شركة كودا للهندسة المعمارية المختصة في تصميم المرافق التعليمية والحائزة على العديد من الجوائز.

وتتمتع شركة "تعليم" بحقوق حصرية لامتلاك وتشغيل مدارس هارو الدولية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الإعلان عن إنشاء مدرسة أخرى تابعة لعلامة هارو الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام.

نبذة حول شركة "تعليم":

تُعتبر مجموعة "تعليم" إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات وهي تمتلك محفظة تضم 34 مدرسة، تشمل 12 مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة و22 مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية. تمتلك المجموعة قاعدةً طلابية تضم أكثر من 39,230 طالباً، ولديها هيئة تدريس تضم مدرسين على درجة عالية من الخبرة من مختلف أنحاء العالم.

نبذة حول مدارس هارو الدولية المحدودة:

تمنح شركة مدارس هارو الدولية المحدودة (HISL)، وهي شركة تجارية تابعة للمؤسسة الخيرية التي تمتلك مدرسة هارو وعلاماتها التجارية، الحق في استخدام اسم وشارة مدرسة هارو للمدارس المملوكة والمدارة بشكل مستقل في جميع أنحاء العالم. وتوفر الشركة خدمات الإشراف لضمان تلبية هذه المدارس لأهداف مدرسة هارو التعليمية، وممارساتها واستراتيجيتها وفلسفتها، بما يتناسب مع احتياجات طلاب هذه المدارس وطبيعة مواقعها الجغرافية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.gov.ae

لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي:

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.

وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.

وتقدم دائرة التعليم والمعرفة سنوياً للطلاب المتميزين في أبوظبي بعثات دراسية كاملة ودعماً كبيراً للدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وفي هذا الإطار، تتعاون دائرة التعليم والمعرفة مع الجهات المعنية لتمكين نظام تعليمي مميز في أبوظبي ودعم الخريجين المتميزين ممن يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين الضرورية لتحقيق رؤية أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية