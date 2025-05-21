أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مكتب أبوظبي للاستثمار" توقيعه شراكة استراتيجية مع "أكاديمية ربدان" لتأهيل الأجيال القادمة من الكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية وتطوير مسارات مهنية تترك بصمة فاعلة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال "منتدى اصنع في الإمارات" 2025، تأكيدًا على التزام الإمارة بتطوير كوادر وطنية تنافسية تتماشى مع التحول الاقتصادي سريع النمو الذي تشهده الإمارة.

ومع توسّع المنظومة الصناعية في أبوظبي، ستوفر هذه الشراكة، برامج تدريبية وشهادات مهنية يتم تصميمها بشكل مشترك بين مكتب أبوظبي للاستثمار وأكاديمية ربدان، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز الوعي حول فرص العمل الصناعية المتاحة ضمن القطاع الخاص عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية. وقد تم تصميم هذه البرامج لمواكبة متطلبات القطاعات الحيوية مثل السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات، بهدف تزويد الكوادر الإماراتية بالمهارات المستقبلية الأساسية في سوق العمل.

وسيتم تقديم البرامج التدريبية من خلال مزيج من أساليب التعليم المباشر والتعلم الرقمي، وتوفير مناهج دراسية تتسم بالمرونة، بما يضمن تطوير مهارات الكوادر الحالية وإعداد المواهب الجديدة.

كما تشمل الشراكة، التعاون في البحث العلمي وتعزيز العلاقات مع رواد الصناعة وإطلاق حملات وطنية للتوعية بفرص العمل المتوفرة ضمن القطاع. وستتولى أكاديمية ربدان مسؤولية التقييمات ورسم خرائط المهارات المهنية، في حين سيشكل مكتب أبوظبي للاستثمار حلقة الوصل بين الكفاءات المدربة وأصحاب العمل والشركات في مختلف أنحاء الإمارة. وتستهدف هذه المبادرة تهيئة الكوادر الإماراتية في جميع مناطق إمارة أبوظبي وتعزيز قدراتها لتولي أدوار قيادية في شتى القطاعات الصناعية.

وفي هذا الصدد، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثّل تطوير الكوادر الوطنية الماهرة، الدافع الرئيسي للطموح الصناعي لإمارة أبوظبي، ومن خلال شراكتنا مع أكاديمية ربدان، سنعمل على تمكين الكفاءات الإماراتية من بناء مسارات مهنية تحدث أثرًا فاعلًا في مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتهيئة الجيل القادم من الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية تواكب متطلبات القطاع الصناعي، وتؤهل الكوادر البشرية الطموحة التي تجسد رؤية وطموحات الإمارة الاقتصادية."

ومن جهته، قال حمد الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في أكاديمية ربدان: توقيع هذه المذكرة محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الأكاديمية نحو تعزيز الأمن الصناعي والاجتماعي في الدولة، عبر الاستثمار في الإنسان، وتطوير البرامج المتخصصة التي تستجيب للتحولات المتسارعة في مشهد الصناعة العالمية".

وأضاف الزعابي: "نسعى إلى تمكين الأجيال الإماراتية بالمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات والتحولات الصناعية المتسارعة، ليس فقط في مجالات الدفاع والسلامة، بل في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يُعزّز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للجاهزية والابتكار".

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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