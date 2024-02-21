-المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:

تأسيس مقر لكلية التعليم المستمر للجامعة الأمريكية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة هامة نحو تعزيز العاصمة الادارية الجديدة كمركز تعليمي عالمي.

وجود مقر للجامعة في العاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في تعزيز المجتمع الأكاديمي وتقديم فرص تعليمية واسعة النطاق للطلبة المصريين والأجانب.

القاهرة: استضافت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدًا يتكون من 50 فرداً من مجلس أمناء الجامعة الأمريكية وكبار العاملين بها، كان في استقبال الوفد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة، جاءت الزيارة بغرض الوقوف على جاهزية المقر الجديد المزمع تخصيصه لكلية التعليم المستمر بالجامعة بالعاصمة الإدارية.

رافق المهندس خالد محمود عباس وممثلي الشركة الوفد الزائر في جولة استكشافية، تضمنت زيارة دار الأوبرا ومقر مجلس النواب الجديد وساحة الشعب وانتهت الجولة بزيارة مقر كلية التعليم المستمر، هذا وقد ترأس وفد الجامعة الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة برفقة الدكتور طارق شوقي مستشار الجامعة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، بالإضافة إلى مجلس أمناء الجامعة.

في هذا السياق، صرّح المهندس خالد عباس: "إن تأسيس مقر لأحد أفرع الجامعة الأمريكية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز العاصمة الادارية كمركز تعليمي عالمي. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم لهذا المشروع ونرحب بتعاوننا المستقبلي مع الجامعة لتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية. إن وجود مقر للجامعة في العاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في تعزيز المجتمع الأكاديمي وتقديم فرص تعليمية واسعة النطاق للطلاب المصريين والأجانب."

وأضاف عباس: "تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والجامعة الأمريكية بتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة الشراكة المثمرة وتحقيق الفوائد الكبيرة التي ستعود بالنفع على الطلاب والمجتمع بشكل عام."

من جانبه أثني وفد الجامعة الامريكية على اتاحة الفرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة وعلى الإمكانيات الكبيرة التي توفرها شركة العاصمة الإدارية للتمية العمرانية ACUD للمقر الجديد كما أكدوا على أن وجود مقر للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة سيسهم في تعزيز التعليم العالي وتقديم فرص تعليمية متميزة للطلاب المحليين والدوليين، وسيعزز أيضًا التبادل الثقافي والأكاديمي بين الولايات المتحدة ومصر.

تجدر الاشارة الي ان كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تأسست عام 1924، وهي مدرسة رائدة في التعليم المستمر في مصر والمنطقة ومعتمدة من قبل الرابطة الدولية للتعليم المستمر والتدريب (IACET). تتمثل مهمة كلية التعليم المستمر في تحسين إمكانية التوظيف وتوفير التعلم مدى الحياة للمشاركين. تقدم كلية التعليم المستمر برامجها وشهاداتها في مجالات مختلفة تخدم المجتمع والدارسين بتلك البرامج.

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