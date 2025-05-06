في إطار التزامه بترسيخ ثقافة التكامل ونهج المسؤولية المشتركة، وتوطيد التلاحم المجتمعي وتماشياً مع التوجهات الوطنية في "عام المجتمع" الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، يدعو معهد دبي القضائي إدارات الشراكات في كافة الجهات الحكومية للحضور والمشاركة في ورشة عمل حول "إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع"، والتي ستُعقد بمقر المعهد بتاريخ 20 مايو 2025.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لإدارة الشراكات الحكومية في تعزيز الاستدامة المجتمعية ودفع عجلة التنمية. وتركز الورشة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي؛ الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية؛ والإطار الخاص بحوكمة الشراكات وأثرها المجتمعي ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ والأُطُر القانونية التي تحكم هذه الشراكات.

ويمكن للجهات الحكومية ترشيح ممثلين اثنين عن إدارة الشراكات أو الأقسام المعنية للمشاركة، عبر التسجيل من خلال البريد الإلكتروني training@dji.gov.ae في موعدٍ أقصاه 14 مايو الجاري.

يُشار إلى أنَّ تعزيز الوعي التنظيمي وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المؤسسي، يشكلان ركيزتين أساسيتين ضمن نهج معهد دبي القضائي في تطوير الثقافة القانونية، بالتوازي مع دور المعهد كصرحٍ رائد للمعرفة القضائية، ومؤسسة متخصصة في تقديم البرامج التدريبية وبيت خبرة لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة.

-انتهى-

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