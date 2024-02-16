باريس- فرنسا، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: كشف معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، الجامعة البحثية الدولية في فرنسا، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركز التدريب الدبلوماسي الرائد في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد "الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بهدف تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتطوير المشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منذ عام 2010 وحتى الآن، تمر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما في ذلك تركيا وإيران) بتحولات سياسية واقتصادية تمهد الطريق لنماذج تنموية جديدة.

حيث سيتيح برنامج التعليم التنفيذي في "الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للمشاركين فيه، فرصة التزود بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية واكتساب فهم أعمق للتحولات الحالية، كما سيركز البرنامج بشكل خاص على المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما في ذلك التعمق في فهم الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد وفهم قطاعات النمو الناشئة الجديدة الناجمة عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، واكتساب الأدوات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة مشروع تجاري ناجح، مع اكساب المعرفة والخبرة اللازمة لتكوين نظرة ثاقبة عن السياق الاجتماعي الثقافي والسياق القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي حديثه عن الإعلان، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش: "من خلال تسخير التعاون الاستراتيجي بين معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو) وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فإن برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد يمهد الطريق للمشاركين فيه ليحققوا فهمًا حقيقيًا ومشاركةً فعّالة في تشكيل المشهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وساحة الأعمال المرتبطة بها.

وإن هذه المبادرة تجسد التزامنا بتعزيز الخبرة الدبلوماسية والتجارية، وتفعيل التعاون والمساهمة في نمو المنطقة من خلال الاستعانة بمعهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، وما يقدمه من معارف وخبرات تتناسب تمامًا مع عمل وأهداف الأكاديمية، حيث سيتيح هذا التعاون تطوير القدرات الدبلوماسية والمعرفية لدى قادة القطاع العام ومديري القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه قال بينوا بانشيرو، مدير التعليم التنفيذي في (ساينس بو): "إننا نسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يمكنهم من تحديد التوجّه التجاري الاستراتيجي بشكل أفضل.

وأكد بانشيرو أن التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سيغني البرنامج، حيث ستقدم الأكاديمية خبرتها الواسعة في مجال الدبلوماسية، بينما تثري (ساينس بو) برنامج التدريب التنفيذي من خلال انفتاحها وتنوع أساليب التدريب والمعارف التي تقدمها، ونحن فخورون بهذا التعاون الدولي المشترك مع الأكاديمية."

ويقدم البرنامج 4 نماذج تعليمية مختلفة تمتد على مدار 10 أيام، تستهدف الدبلوماسيين والمديرين التنفيذيين في القطاع العام ومديري الشركات والمؤسسات الذين يتطلعون إلى تطوير معارفهم المتخصصة لكونهم يعملون بالمنطقة حاليًا أو يخططون للعمل فيها مستقبلًا حيث سيتمكنون من اكتساب فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية، كما سيتيح لهم البرنامج إتقان المفاوضات التجارية والمالية وإدارة المشاريع والتمويل/الاستثمار الخاصة بالمنطقة، كما سيوفر البرنامج للمنتسبين إليه المهارات اللازمة بما يساعدهم في بناء شبكة مهنية لدعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعند إكمال البرنامج، سيتمكن الخريجون من اكتساب العديد من المهارات والمعارف التي تشمل فهم تفصيلي للوضع الاقتصادي والسياسي للمنطقة مع إدراك التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى فهم التحولات الجيوسياسية والسياق الأمني الإقليمي، وصياغة وتوجيه استراتيجيات فعالة لبدء العمليات التجارية وإيجاد فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب فهم البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة والتكيف معها، وتطبيق المعارف الراسخة التي تم اكتسابها في مجال استراتيجيات التنويع وقطاعات النمو الجديدة، وتحديد عمليات وآليات صنع القرار، وبناء شبكة علاقات ذات مستوى احترافي واكتساب مهارة اختيار الشركاء الأنسب، وأخيراً القدرة على تشكيل وبناء التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالفرد وبشركته.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية (AGDA)

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

نبذة عن برنامج التعليم التنفيذي في معهد الدراسات السياسية بباريس

على مدار الأربعين عامًا الماضية، ساعد برنامج التعليم التنفيذي في (ساينس بو) أصحاب المصلحة الفرنسيين والدوليين من القطاعين العام والخاص في سعيهم للتحول والتطوير المهني، حيث يستمد البرنامج خصوصيته من التنوع الغني للمعارف والمناهج المقدمة للمشتركين، إلى جانب الخبرات العملية التي يقدمها البرنامج والتي تحاكي الواقع المهني.

يقدم برنامج التعليم التنفيذي 120 برنامجًا تدريبيًا في أربعة مجالات متنوعة، تشمل: الشؤون العامة والتنظيم؛ الاستراتيجية والقيادة والحوكمة؛ الاتصالات الرقمية والإعلامية؛ والكفاءة الشخصية والتدريب.

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