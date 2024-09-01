الرياض، حضر معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة اللقاء الأول الموسع مع الصناعيين السعوديين، الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، لبحث قضايا المستثمرين بالقطاع الصناعي، والتعريف بخدمات منظومة الصناعة، بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصناعية الأستاذ إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

ورفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة خالص الشكر والتقدير نيابة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية لرجال الأعمال من الصناعيين السعوديين، ممن أسهموا في تطوير منظومة العمل الصناعي في المملكة، بما يتوازى وحجم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الصناعية، كجزء من ارتباطها الوثيق بمعطيات رؤية السعودية 2030.

وبيّن معاليه أن هدف هذا اللقاء بالدرجة الأولى هو توطيد العلاقة مع أكبر عدد ممكن من الصناعيين السعوديين من خلال الجلسات الاستشارية والنقاشات المفتوحة المقامة على هامش اللقاء، بغرض التعرف على أبرز الرؤى والطروحات الداعمة للعمل الصناعي في المملكة.

وثمّن معاليه الدور المحوري الذي يقوم به اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية بهدف تعزيز مثل هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والصناعيين السعوديين للوصول بالصناعات الوطنية إلى هذا المستوى المرموق من التميز الداعم لمختلف أوجه التنمية المحلية في المملكة.

هذا، وتضمن اللقاء عرضاً حول أبرز أعمال وإنجازات اللجنة الوطنية الصناعية، كما اشتمل على إطلاق عدد من المبادرات والتعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها منظومة الصناعة للقطاع الصناعي وأبرز الممكنات، بالإضافة إلى عقده مناقشات مفتوحة حول التحديات والحلول، بما في ذلك تنظيمه جلسات استشارية بين الصناعيين وفريق عمل وزارة الصناعة لدعم التوسع والنمو في الأنشطة الصناعية.

يذكر أن اللجنة الوطنية الصناعية تعمل تجمعًا للمستثمرين في قطاع الصناعة وتضم كبار المستثمرين من الشركات، وتسهم عبر أنشطتها وأعمالها في حماية مصالح القطاع ومعالجة التحديات مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة بما يدعم أولوية الصناعة خيارًا إستراتيجيًّا وركيزة اقتصادية مهمة بالمملكة.

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