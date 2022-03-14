معالي الوزير أشاد بحرص أغذية على تطبيق أفضل الممارسات ودعم الجهود الحكومية لتحقيق المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل

معالي الوزير ناقش دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم قطاع الأغذية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت مجموعة أغذية، الشركة الرائدة إقليمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، وفداً رسمياً من وزارة الاقتصاد برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جولة ضمن مصنع تمور الفوعة التابع لأغذية بأبوظبي.

وأشاد معالي الوزير، خلال زيارته إلى مرافق المصنع المتطورة، بجهود إدارة مجموعة أغذية والتزامها المستمر باعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل ممارسات السلامة الخاصة بالعمليات والمستهلكين، والتي تصب في إطار النهوض بدور قطاع الأغذية في الاقتصاد الإماراتي.

وأشار معالي الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل دفع عجلة التنمية، ودعم جهود الحكومة الإماراتية في تحقيق المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل، بما يحقق رؤية وتوجيهات القيادة الرشة للدولة.

وخلال الزيارة، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: " إن قطاع الغذاء والصناعات الغذائية يمثل أحد أهم الأولويات الاقتصادية للدولة، ومحركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية وإنتاجيته وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية". وأضاف معاليه أن مجموعة أغذية أثبتت كفاءة وسمعة تنافسية عالية بالأسواق المحلية وأيضا على صعيد الأسواق الخارجية وذلك من خلال محفظة منتجات متنوعة، وخاصة مصنع تمور الفوعة والذي لعب دورا مهما في تطوير الصناعة الوطنية من التمور وتعزيز سمعة وتنافسية التمور الإماراتية بالأسواق الخارجية.

من ناحيته، قال السيد ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "نظراً لكوننا شركة عاملة في قطاع الأغذية، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه دولة الإمارات قيادة وشعباً. وتقوم فلسفتنا في أغذية على تحقيق النمو الذي يصب في صالح الجميع، وهو ما يدفعنا لبذل جهود حثيثة بهدف دعم اقتصادنا الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات العالمية الرائدة كدولة قادرة على المنافسة في السوق الدولية".

كما أكد الوفد الوزاري وإدارة مجموعة أغذية على أهمية قطاع التمور والمكانة التاريخية والثقافية الهامة التي يحظى بها لدى الشعب الإماراتي، وشددوا على العناية الكبيرة التي حظي بها هذا القطاع من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه الكبير على دعم القطاع وتنميته ليصل إلى أفضل المستويات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الفوعة تصدّر 90% من إنتاج التمور لديها إلى 45 بلداً حول العالم، بما يشمل أكبر عشر أسواق للتمور في العالم، وهي أسواق الإمارات والهند وعُمان وبنغلادش والمغرب وإندونيسيا والأردن وسريلانكا والصومال.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". من خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 8,200 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي")؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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