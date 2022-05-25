· الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة يطّلعون على المجموعة الواسعة من المرافق والخدمات الممكنة لنمو وازدهار التجارة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة

· معالي عبدالله البسطي أثنى على الدور المحوري الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو وتنويع اقتصاد دبي

· تزامنت الزيارة مع إطلاق مركز جديد للأعضاء تابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يزيد من سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، في المقر الرئيسي للمركز ببرج الماس في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي. وكان في استقبال الوفد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وقام معالي البسطي وسعادة بوعميم خلال الزيارة بجولة في المرافق التجارية التي تقف وراء المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي اليوم كمركز عالمي لتجارة السلع، شملت بورصة دبي للماس ومركز كريبتو ومركز مبيعات أبتاون دبي ومركز الشاي ومركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

كما افتتح الوفد مركزاً جديداً لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة، والذي سيوفر للشركات الأعضاء والتي يزيد عددها عن 20 ألفاً، إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الذاتية لزيادة سهولة ممارسة الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للمنطقة الحرة. كما يتضمن المركز الجديد مجموعة من الشاشات الذكية وأكشاك افتراضية للمعاملات وخدمات الأعمال وغرف الاستشارات الرقمية.

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مركز دبي للسلع المتعددة

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae