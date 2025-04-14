دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع مبنى "الشراع"، المبنى الرئيس للهيئة بمنطقة الجداف في دبي، والذي يعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. وتزيد مساحة مبنى "الشراع" على مليوني قدم مربع، ووصلت قيمة المشروع حوالي 1.5 مليار درهم، ومن المقرر أن تنتهي الأعمال الإنشائية والهندسية والمشتريات والبناء بنسبة 100% في الربع الأخير من العام الجاري.

وقد رافق معاليه في جولته كل من المهندس عبد الله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة، وفريق عمل المشروع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير:"نعمل على ترجمة رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ونسهم في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتهدف الهيئة منه إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تبرز التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة".

وأضاف معاليه: "يُبرز مبنى "الشراع" الدور الريادي لإمارة دبي والهيئة لتحفيز اعتماد أسلوب حياة مستدام، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في دبي وتحقيق أهداف الهيئة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 ".

ويضم المبنى 15 طابقاً إضافة إلى سرداب و5 طوابق للمواقف، ويتسع لحوالي 3,000 موظف، وتم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي»، ومعايير نظام «WELL» الذهبي العالمي للمباني الخضراء. ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية. ومن المتوقع أن يقل استهلاك المياه في المبنى 50% عن المباني التقليدية، وسيتم ربط المبنى بمحطة مترو الجداف من خلال جسر مباشر، لتشجيع استخدام المواصلات العامة، وتقليل الازدحام المروري بما يسهم في خفض البصمة الكربونية.

كما يضم المبنى قاعة للمؤتمرات تتسع لأكثر من 500 شخص، وقاعات تدريب، ومركزاً للابتكار ومساحات مخصصة للمعارض، وحضانة لأطفال الموظفات، وقاعات رياضية، وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع، لتحقيق قدرة إنتاجية تزيد عن 4,000 كيلووات. ويتضمن المبنى أكثر من 1,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في واجهة المبنى، إضافةً إلى نحو 2,000 متر مربع من الجُنيحات الزجاجية ومُجّمِعات الألياف البصرية، والألواح الكهروضوئية المظللة والأشجار الشمسية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها 5,000 كيلووات، مما سيضمن بلوغ المقر الجديد أهدافه الصفرية الصافية. ويبلغ مجمل الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 7,000 ميجاوات ساعة سنوياً. وستتولى روبوتات مهام تنظيف الألواح الشمسية الكهروضوئية والحراسة.

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