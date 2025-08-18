دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، الذي يتم تنفيذه بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 مليون جالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه. وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 78%، ومن المقرر اكتمال كافة مراحله في الربع الأول من عام 2027. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في إمارة دبي. ويُعد مشروع محطة حصيان من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.

وقد رافق معالي الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.

وأكد معالي الطاير أن المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وزار معالي الطاير مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030، حيث قدم مسؤولو شركة "حصيان للمياه أ" شروحات وعروض تفصيلية حول تقدم الأعمال.

وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، حيث تهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

