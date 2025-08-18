دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، السيد عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات. وبحث الجانبان في مبنى الهيئة الرئيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من أحدث التقنيات من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ الابتكار، ودعم أهداف التنمية المستدامة في دبي.

واستكشف الجانبان آفاق التكامل بين مبادرات الهيئة الريادية في البنية التحتية الذكية والطاقة المتجددة والخدمات، وبين الخبرة العالمية لشركة مايكروسوفت في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني. وأكد الجانبان التزامهما المشترك باستثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بالكفاءة، وتعزيز تجربة المتعاملين، والمساهمة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام الهيئة بترسيخ الابتكار، انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشار معليه إلى حرص الهيئة على توطيد أواصر الشراكات الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين مثل مايكروسوفت، لضمان محافظة الهيئة على مكانتها في صدارة المؤسسات الخدماتية في التحول الرقمي.

وأشار معاليه إلى أن التعاون مع مايكروسوفت يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة لجعلها أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية الرئيسية. ولفت معاليه إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، إضافة إلى الارتقاء بتميز عملياتها التشغيلية، وتقديم خدمات عالمية المستوى تواكب رؤية دبي في مجالي الاستدامة والابتكار.

وتركز الهيئة على تطبيق التقنيات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، ورفع مرونة الشبكة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة، وتقديم خدمات استثنائية في دبي.

وتناول اللقاء مجالات تعاون متعددة ومنها: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في أعمال الصيانة التنبؤية، والتنبؤ بالطلب، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز خدمات المتعاملين؛ وتبني حلول الحوسبة السحابية لتعزيز مرونة وأمن وكفاءة الأنظمة الحيوية للهيئة؛ واستكشاف حلول الشبكات الذكية والاستدامة لضمان الإدارة المتقدمة للشبكات، وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة الموزعة، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية؛ وتطوير مبادرات مشتركة في مجالي المهارات الرقمية والابتكار لبناء كوادر وطنية مؤهلة في القطاع.

وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وسلط السيد عمرو كامل الضوء على التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، قائلاً: "تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً رائداً في تبني الابتكار لتقديم خدمات مستدامة. ونحن في مايكروسوفت ملتزمون بدعم جهود الهيئة من خلال منصاتنا السحابية الموثوقة، وقدراتنا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وحلولنا في الأمن السيبراني. ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتوسيع آفاق التميز التشغيلي، والاستدامة، والارتقاء بخدمات المتعاملين، دعماً لمكانة دبي ودولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتكنولوجيا والمستقبل."

-انتهى-

#بياناتحكومية